Pala je odluka: Gradit će se novi stadion u Splitu! Poljud? Još se ne zna što će biti...

Nakon gotovo osam sati burne rasprave, splitski gradski vijećnici donijeli su tri ključna zaključka koja će usmjeriti budućnost sportske infrastrukture u gradu. Najviše je odjeknula podrška ideji da Split dobije novi, moderan nogometni i atletski stadion na lokaciji Brodarica, prijedlog koji je prošao sa 16 glasova za i četiri suzdržana. Gotovo jednoglasnu podršku, s 26 glasova za, dobila je izgradnja nogometnog kampa Hajduka u Stobreču, potvrđujući konsenzus oko važnosti tog projekta. No, najvažniji korak za sudbinu postojećeg stadiona jest treći zaključak kojim je naložena hitna i neovisna analiza stanja krovne konstrukcije Poljuda kako bi se utvrdila stvarna razina sigurnosti i potrebni zahvati.

Iako podrška Brodarici zvuči kao konačna odluka, politički vrh naglašava kako je riječ tek o ideji, a ne o gotovom projektu. Stavovi su ostali duboko podijeljeni, a raspravu je obilježio pragmatičan ton gradonačelnika Tomislava Šute koji je poručio kako grad ne može financirati dva velika stadiona te da cilj mora biti rješenje koje neće ići isključivo na teret gradskog proračuna. S druge strane, iz oporbenih redova čuli su se snažni apeli za očuvanje postojećeg zdanja. "Kada kažemo ‘Poljudska ljepotica‘, cijela Hrvatska zna o čemu govorimo. Ovaj arhitektonski dragulj zaslužuje poseban tretman", poručila je vijećnica Lidija Bekavac (HGS), dok su iz SDP-a inzistirali na potpunoj sanaciji i očuvanju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stav HNK Hajduk bio je jasan i nedvosmislen. Predsjednik Ivan Bilić naglasio je kako je klubu novi stadion prijeko potreban zbog zapuštenosti, visokih troškova održavanja i sigurnosnih izazova. Prema njegovim riječima, ekonomski pokazatelji ukazuju da je gradnja novog stadiona najisplativija opcija, dok sanacija za klub nije prihvatljiva. "Novi stadion bi živio svaki dan, brigu bi o njemu imao Hajduk. Nije pitanje treba li novi, pitanje je samo vremena za konačnu odluku", kazao je Bilić, dodajući kako je klub svjestan da bi tijekom izgradnje novog objekta na mjestu Poljuda ušao u financijske poteškoće, ali je spreman na taj rizik.

S druge strane, čuo se i jasan glas struke koji je pozvao na oprez. Predsjednik Društva arhitekata Split (DAS), Marko Klarić, istaknuo je kako o rušenju nema govora sve dok je stadion zaštićen kao kulturno dobro, status koji ne može ukinuti Grad, već isključivo Ministarstvo kulture. "Poljud ima neupitnu vrijednost, nije zaštićen samo kao stadion, već kao arhitektonsko djelo. Bio je unikat, a biti prvi u nečemu znači da zaslužuje još jednu šansu. Ako je sanacija moguća, ne eutanazirajmo našeg starca", zaključio je Klarić, podsjetivši da su ga za vrijeme gradnje dolazili gledati i japanski konstruktori.

Raspravu su dodatno zaoštrile i političke optužbe, prvenstveno ona gradonačelnika Šute da je bivša vlast skrivala dokument iz 2023. godine koji navodno dokazuje da krovna konstrukcija nema potrebnu sigurnost. Bojan Ivošević (Centar) takve je tvrdnje nazvao manipulacijom. U raspravu su se uključili i brojni stručnjaci, a profesor Ante Mihanović upozorio je da je Poljud projektiran za vijek trajanja od 50 godina, rok koji istječe za dvije godine. To znači da bi se u slučaju veće rekonstrukcije morala primjenjivati nova, znatno stroža sigurnosna pravila, dok se sanacija smatra tek redovitim održavanjem. Upravo će nadolazeća stručna analiza morati dati konačan odgovor može li se Poljud sanirati ili je rekonstrukcija jedina, ali i znatno kompleksnija opcija. Budućnost splitskog nogometa tako sada ovisi o nalazu koji će odlučiti hoće li grad sačuvati svoj simbol ili se okrenuti novoj, modernijoj budućnosti.