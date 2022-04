Utah Jazz ispustio veliku prednost, 17 poena Bogdanovića

Iako je Utah Jazz vodio većim dijelom utakmice, kao što je imao i +16 u zadnjoj četvrtini, košarkaši Golden Statea na kraju su pobijedili 111-107 na domaćem parketu, u dvoboju NBA lige. Osam minuta prije kraja 'džezeri' su vodili 103-87 nakon čega je uslijedila nevjerojatna serija Golden Statea od 18-0 koji je time poveo 105-103. U neizvjesnoj završnici na kraju je domaćin zadržao vodstvo i pobijedio nakon pogođenih slobodnih bacanja Poolea i Greena.

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je drugu utakmicu nakon stanke uzrokovane ozljedom te je za 32 minute na parketu postigao 17 poena uz tri skoka, dvije asistencije te po dvije osvojene i izgubljene lopte. Nije imao posebno dobar šut iz igre (6-15), uz tek 2-7 za tri poena i 3-5 s linije slobodnih bacanja.

Kod Golden Statea su odličnu utakmicu odigrali Klay Thompson (36 poena, šut iz igre 14-28) i Jordan Poole (31 poen po šest skokova i asistencija). Na drugoj strani su po 26 poena postigli Donovan Mitchell i Mike Conley, a opet je pod koševima vladao Rudy Gobert koji je uz 14 poena upisao i 20 skokova.

Foto: John Hefti/REUTERS Apr 2, 2022; San Francisco, California, USA; Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic (44) and Golden State Warriors guard Gary Payton II (0) battle for possession during the first half at Chase Center. Mandatory Credit: John Hefti-USA TODAY Sports Photo: John Hefti/REUTERS

Sjajnu je partiju ostvario Kevin Durant, ali je njegov Brooklyn poražen na gostovanju kod Atlante 115-122. Durant je zabio 55 poena, što je njegov rekord karijere, a ovim porazom Brooklyn je pao na deveto mjesto ljestvice Istoka. Prestigla ga je upravo Atlanta.

Uz 55 poena i sjajan šut 19-28 (8-10 za tri poena) Durant je imao i sedam skokova te tri asistencije, ali je pravu pratnju imao jedino u Kyrie Irvingu (31 poen). Nitko drugi u Brooklynu nije došao do dvoznamenkastog broja poena.

Atlantu je, kao i gotovo uvijek, predvodio Trae Young s 36 koševa, 10 asistencija i šest skokova. De'Andre Hunter je dodao 15 poena uz 10 uhvaćenih lopti.

Čak 144 poena ubacila je Philadelphia u pobjedi 144-114 protiv Charlotte. U drugom poluvremenu 76ersi su zabili čak 86 poena! Prvi strijelac bio je Joel Embiid koji je ubacio 29, a imao je uz to 14 skokova i šest asistencija.

Cleveland je slavio kod New Yorka 119-101 uz odličnog Dariusa Garlanda koji je dao 24 poena i imao 13 asistencija, dok je Miami sve bliže prvom mjestu na Istoku. Upisao je jubilarnu 50 pobjedu slavljem kod Chicaga od 127-109. Opet je prvo ime Heata bio Jimmy Butler s 22 poena, sedam skokova i šest dodavanja.

