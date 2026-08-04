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SRAMOTNO

Hrvatski nogometaš opisao sramotne uvrede koje su mu uputili navijači: 'Spominjali su mi obitelj, nazvali me ustašom'

Susret Dinama i Inter Zaprešića u 2. HNL
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
04.08.2026.
u 15:20
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Loši rezultati nikada ne smiju biti razlog za govor mržnje i prijetnje. U posljednje dvije godine koje sam proveo u Koperu uvijek sam davao svoj maksimum

Necjerojatnu neugodnost u Sloveniji doživio je Fran Tomek, 24-godišnji hrvatski nogometaš. Bivši igrač Dinama već dvije sezone nosi dres tamošnjeg NK Kopera, a našao se na meti vlastitih navijača nakon slabog početka sezone. Slovenci su ispali iz kvalifikacija Konferencijske lige od Runavika s Farskih Otoka, a potom je uslijedio remi s Brinjem u domaćem prvenstvu.

Tomek se na toj utakmici našao na meti navijača Kopera Tifoza koji su ga vrijeđali na nacionalnoj osnovi. O svemu je progovorio na društvenim mrežama.

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- Jučer sam doživio nešto što nema nikakve veze s nogometom. Naši ‘navijači’ vrijeđali su me na temelju moje nacionalnosti. Nazivali su me ustašom i vrijeđali moju obitelj. Uz to sam dobio i određene prijetnje - započeo je svoju objavu hrvatski nogometaš.

Istaknuo je i kako loše predstave na terenu nikada ne smiju biti izgovor za govor mržnje.

- Loši rezultati nikada ne smiju biti razlog za govor mržnje i prijetnje. U posljednje dvije godine koje sam proveo u Koperu uvijek sam davao svoj maksimum, bez obzira na probleme i različite ozljede. Svaka kritika uvijek je dobrodošla, ali u nogometu nema mjesta mržnji i prijetnjama - zaključio je.

Koper priliku za izlazak iz krize ima ovog vikenda na teškom gostovanju kod Maribora.
Ključne riječi
Slovenija Fran Tomek vrijeđanje nogometaš

Komentara 2

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BR
branding16
15:42 04.08.2026.

Janezi su iskompleksirani europski isprdak.

Avatar Аdminov.mikrоpеnis
Аdminov.mikrоpеnis
15:55 04.08.2026.

Ustashom su ga nazivali Slovenci Milorad, Ibro, Spasoje i Dževad.

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