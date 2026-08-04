Nogometni div u biseru Jadrana - Milanov kamp u Dubrovniku spojio djecu svijeta i moćne partnere!

Dubrovnik, globalna pozornica ljepote, na tjedan je dana postao i epicentar nogometnog svijeta za najmlađe. Na travnjacima Gospinog polja nije se igrao samo nogomet; živjela se filozofija jednog od najvećih svjetskih klubova, AC Milana. U sklopu međunarodnog kampa okupilo se stotinu i sedamdeset djevojčica i dječaka iz cijelog svijeta kako bi učili od vrhunskih trenera s UEFA licencama po slavnoj metodologiji "Rossonera". Bio je to prizor koji sažima potencijal Hrvatske - spoj vrhunskog sporta, globalne prepoznatljivosti i jedinstvenog mediteranskog ambijenta, gdje su dječji snovi dobili priliku rasti pod budnim okom stručnjaka.

- Ovdje smo kako bismo izgradili nešto trajno, a ne samo jednokratni događaj koji traje tjedan dana tijekom ljeta.

Kontinuitet je jedini način za stvaranje čvrstih odnosa i ostvarivanje stvarnog utjecaja na rast i napredak djece - istaknuo je Andrea Galbiati, jedan od trenera Milana na kampu...

AC Milan jamči kvalitetu slanjem službenih profesionalnih trenera – ljudi koji godinama rade za klub i imaju specifično iskustvo u vođenju ljetnih kampova diljem svijeta.

- Zabava uz nogomet uvijek je na prvom mjestu. Naš je prioritet svakom djetetu pružiti lijepu uspomenu na tjedan proveden s nama. Naravno, treninzi su fokusirani i na razvoj tehničkih vještina, donošenje brzih i pametnih odluka, komunikaciju te snalaženje u situacijama pod pritiskom. Nogomet smatramo izvrsnim sredstvom ne samo za poboljšanje tehnike ili fizičke spremnosti, već i za upravljanje emocijama te brže razmišljanje. Riječ je o razvoju u svim segmentima - dodaje njegov kolega Giacomo Cogo.

- Ne želimo prodavati lažne snove jer nismo ovdje s ciljem odabira talentiranih igrača koje bismo odveli u Milano. Ipak, jasno je da takvim igračima uvijek posvećujemo posebnu pažnju - kaže Andrea.

A posebnu pažnju na kampu zavrijedio je i Ben Đikić, jedanaestogodišnjak koji je u Dubrovnik stigao iz Düsseldorfa. Ben je pokazao poseban talent, skrenuvši pažnju i skautskog sustava HNS-a koji će ga uvrstiti u svoj sustav praćenja. Posebno je to razveselilo i njegove roditelje, a Ben je kao posebnu nagradu dobio u Milanov dres Luke Modrića s autogramom.

No, ovaj događaj bio je mnogo više od nogometnog kampa. Organizatori su uspjeli stvoriti sinergiju triju moćnih, globalno prepoznatljivih brendova: AC Milana kao institucije nogometne izvrsnosti, Dubrovnika kao simbola ekskluzivnosti, te Luke Modrića kao ultimativne inspiracije. Njegova podrška odjeknula je globalno, a životna priča o putu od trnovitih početaka do krova svijeta poslužila je kao najsnažnija poruka svakom djetetu na terenu. Dolazak Milanove akademije u Modrićevu domovinu stoga nije bio slučajan, već pomno osmišljen potez s dubokim simboličkim značenjem.

Ono što je dubrovački kamp trajno izdvojilo od svih drugih jest njegova duboko humana i inkluzivna dimenzija. Po prvi put u povijesti, program je službeno uključivao djecu s poteškoćama u razvoju, poput Downovog sindroma i autizma, kao i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U suradnji s dubrovačkom udrugom "Poseban prijatelj", organizatori su osigurali da i oni osjete čari timskog duha.

- Za mene ovaj projekt znači puno više od nogometa. On predstavlja priliku da sva djeca, bez obzira na svoje mogućnosti, budu dio jednog velikog sportskog događaja i osjete da pripadaju. Posebno sam ponosna što smo kroz kamp omogućili sudjelovanje djeci s teškoćama u razvoju, djeci iz doma te djeci iz Ukrajine. To je prava poruka inkluzije. Ime AC Milana otvara vrata i privlači pažnju, ali ono što ostaje djeci su prijateljstva, samopouzdanje, nove vještine i osjećaj da su jednako vrijedni. Upravo je to najveća vrijednost ovog projekta. Sport je za djecu s teškoćama u razvoju puno više od tjelesne aktivnosti. On potiče razvoj motorike, koordinacije, komunikacije i samopouzdanja, ali jednako važno – stvara prilike za druženje, prijateljstva i osjećaj pripadnosti. Kroz sport djeca uče surađivati, prihvaćati izazove i vjerovati u svoje mogućnosti. Upravo zato je važno da im omogućimo jednake prilike za sudjelovanje u sportskim aktivnostima, jer inkluzija nije samo riječ, nego nešto što se živi na terenu - kazala je Dženita Lazarević, predsjednica udruge Poseban prijatelj.

Na kampu su također sudjelovala su i djeca iz Ukrajine, čime je poslana snažna poruka solidarnosti.

Organizatori ističu pomoć Ivice Pirića koji je djeci iz Ukrajine osigurao sudjelovanje na kampu, a projekt je podržao i Vasilj Kirilič, ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj. U organizacijskom i promotivnom smislu, projektu kampa puno je doprinio i Željko Njavro, kažu ljudi iz Dubrovnika. A posebno originalnu voditeljsku vještinu opet je demonstrirao sjajni Frano Riđan.

Ovaj iskorak savršeno se uklopio u službenu metodologiju akademije AC Milana koja inzistira ne samo na tehnici, već i na usađivanju sportskih vrijednosti, discipline i međusobnog poštovanja u sigurnom i poticajnom okruženju.

Globalni ugled AC Milanovih kampova nije slučajan, a lista slavnih osoba koje su im povjerile sportski razvoj svoje djece svjedoči o najvišoj razini kvalitete. Kroz godine, polaznici su bila djeca nogometnih legendi poput Georgea Weaha i Fabija Capella, ali i potomci svjetski poznatih osoba izvan sporta. Svoje sinove na usavršavanje slali su i Slash, gitarist Guns N' Rosesa, članovi obitelji Ferragamo i Benetton te čak danska i jordanska kraljevska obitelj. Njihove pohvale potvrđuju da se ne radi samo o tjedan dana zabave, već o ozbiljnom programu koji donosi mjerljive rezultate i gradi temelje za budućnost na terenu i izvan njega.

Izvanredan uspjeh premijernog izdanja kampa u Dubrovniku nije prošao nezapaženo u poslovnom svijetu. Projekt koji na tako uspješan način spaja sport, turizam i humanitarni rad postao je magnet za potencijalne partnere, a sve se glasnije spominje interes investitora iz Saudijske Arabije koji su se uživo došli uvjeriti u potencijal projekta. Takav scenarij čini se logičnim s obzirom na globalnu strategiju AC Milana. Klub je nedavno napravio snažan iskorak na to strateško tržište otvaranjem akademije u Džedi, što je dio plana usklađenog sa saudijskom "Vizijom 2030". Povezivanje uspješnog dubrovačkog projekta sa saudijskim kapitalom podiglo bi kamp na višu razinu i osiguralo mu dugoročnu održivost.

Za sam Dubrovnik, ovaj događaj predstavlja mnogo više od sportskog spektakla. Uspješnom organizacijom, kamp se pokazao kao platforma s golemim potencijalom, pozicionirajući grad ne samo kao turističku meku, već i kao poželjnu destinaciju za elitni sportski turizam. Projekt, realiziran uz podršku Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, dokaz je kako se sinergijom lokalne zajednice i globalnih brendova mogu stvarati događaji koji ostavljaju trajan trag. Nasljeđe ovogodišnjeg kampa stoga nije samo u napretku mladih nogometaša, već i u novim prilikama koje su se za Grad otvorile na svjetskoj pozornici.