Ter Stegen ima novi klub: Legenda Barcelone seli u drugog velikana

Njemački reprezentativni vratar i igrač Barcelone, Marc-André ter Stegen, posuđen je Ajaxu iz Amsterdama na jednu sezonu, objavila su oba kluba u utorak, čime su okončana višetjedna nagađanja o budućnosti ovog 34-godišnjaka.

Španjolski katalonski klub službeno je potvrdio odlazak vratara na posudbu, koji je pod ugovorom do 2028. godine, te mu poželio "sreću u ovoj novoj fazi karijere", stoji u priopćenju.

S druge strane, Ajax je potvrdio dolazak njemačkog vratara do kraja sezone 2026./2027., ne navodeći postoji li opcija otkupa ugovora.

Sportski direktor nizozemskog kluba, Jordi Cruyff, pozdravio je dolazak vratara "svjetske klase", za kojeg vjeruje da će odmah ojačati momčad.

Nakon dolaska u Kataloniju iz Borussije Mönchengladbach 2014. godine, Ter Stegen je upisao 423 nastupa za katalonski klub s kojim je osvojio Ligu prvaka (2015.) i sedam naslova španjolskog prvaka.

Ipak, tijekom prošle sezone nije odigrao nijednu utakmicu u La Ligi za Barçu te je od siječnja do lipnja bio na posudbi u Gironi, gdje je vrlo malo nastupao zbog ozljede stražnje lože.

U rujnu 2024. pretrpio je potpuno puknuće patelarne tetive desnog koljena, zbog čega je izbivao s terena gotovo osam mjeseci.

Joan Garcia, koji je stigao iz Espanyola u ljeto 2025., postao je prvi vratar Barcelone, dok Poljak Wojciech Szczesny obnaša ulogu zamjene. U njemačkoj reprezentaciji Ter Stegen je izgubio status "broja jedan" *Mannschafta*, koji je stekao nakon Eura 2024., i nije pozvan za Svjetsko prvenstvo 2026., na kojem se u sastav vratio Manuel Neuer.