Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRANSFERI

Ter Stegen ima novi klub: Legenda Barcelone seli u drugog velikana

Marc-Andre ter Stegen file photo
Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO
VL
Autor
Hina
04.08.2026.
u 14:21
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Nakon dolaska u Kataloniju iz Borussije Mönchengladbach 2014. godine, Ter Stegen je upisao 423 nastupa za katalonski klub s kojim je  osvojio Ligu prvaka (2015.) i sedam naslova španjolskog prvaka

Njemački reprezentativni vratar i igrač Barcelone, Marc-André ter Stegen, posuđen je Ajaxu iz Amsterdama na jednu sezonu, objavila su oba kluba u utorak, čime su okončana višetjedna nagađanja o budućnosti ovog 34-godišnjaka.

Španjolski katalonski klub službeno je potvrdio odlazak vratara na posudbu, koji je pod ugovorom do 2028. godine, te mu poželio "sreću u ovoj novoj fazi karijere", stoji u priopćenju.

S druge strane, Ajax je potvrdio dolazak njemačkog vratara do kraja sezone 2026./2027., ne navodeći postoji li opcija otkupa ugovora.

Sportski direktor nizozemskog kluba, Jordi Cruyff, pozdravio je dolazak vratara "svjetske klase", za kojeg vjeruje da će odmah ojačati momčad.

Nakon dolaska u Kataloniju iz Borussije Mönchengladbach 2014. godine, Ter Stegen je upisao 423 nastupa za katalonski klub s kojim je  osvojio Ligu prvaka (2015.) i sedam naslova španjolskog prvaka.

Ipak, tijekom prošle sezone nije odigrao nijednu utakmicu u La Ligi za Barçu te je od siječnja do lipnja bio na posudbi u Gironi, gdje je vrlo malo nastupao zbog ozljede stražnje lože.

U rujnu 2024. pretrpio je potpuno puknuće patelarne tetive desnog koljena, zbog čega je izbivao s terena gotovo osam mjeseci.

Joan Garcia, koji je stigao iz Espanyola u ljeto 2025., postao je prvi vratar Barcelone, dok Poljak Wojciech Szczesny obnaša ulogu zamjene. U njemačkoj reprezentaciji Ter Stegen je izgubio status "broja jedan" *Mannschafta*, koji je stekao nakon Eura 2024., i nije pozvan za Svjetsko prvenstvo 2026., na kojem se u sastav vratio Manuel Neuer.

Ključne riječi
Ajax Barcelona Marc-André ter Stegen

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!