Messi donirao 80.000 eura za obnovu izgorjele pokrajine Madrid

Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid pogođenoj velikim šumskim požarom, izvjestila je u utorak regionalna predsjednica.
"Leo Messi donirao je 80.000 eura za obnovu zapadnog dijela madridskog gorja Sierra. Želim mu zahvaliti i poručiti da se Madriđani nadaju kako će ga uskoro ugostiti i nagraditi pljeskom koji zaslužuje", napisala je Isabel Ayuso na društvenoj mreži X.
Šumski požar koji je tijekom proteklog tjedna zahvatio zapadni planinski dio pokrajine Madrida prisilio je vlasti na evakuaciju i ograničenje kretanja za više od 55.000 stanovnika.
U požaru je izgorjelo više od 27.000 hektara površine, nakon tjedan dana gašenja i stavljanja vatre pod nadzor, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji.
Španolske novine Marca izvijestile su da je 39-godišnji Messi ranije bio donirao novac i Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, kao i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji. Također je izdvojio više od tri milijuna eura za Pedijatrijski centar za liječenje raka pri katalonskoj bolnici Sant Joan de Déu, dodao je sportski list.Torcida sramotno vrijeđala Zlatka Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti