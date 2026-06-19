VIDEO Gledali smo trening Vatrenih nakon Engleza: 'Nisu roboti, ljudi su od krvi i mesa'

Nakon otvaranja Svjetskog prvenstva i poraza 2:4 od Engleske hrvatska nogometna reprezentacija smjestila se u Aleksandriji, gdje su "Vatreni" jučer odradili svoj prvi regeneracijski trening. S mjesta događaja javio se naš novinar Edi Džindo, koji budno prati svaki korak izabranika Zlatka Dalića u američkoj bazi.

Džindo prenosi kako je raspoloženje u momčadi osjetno drugačije od onoga na što smo navikli. "Igrači su na treningu djelovali prilično suzdržano. Intenzitet rada bio je podijeljen. Dok su oni koji nisu igrali protiv Engleza odradili jači trening, prvotimci su se fokusirali isključivo na regeneraciju", izvještava Džindo i dodaje kako je teško sakriti emocije nakon takvog udarca na startu turnira.

"Hrvatski reprezentativci ne izgledaju baš najsretnije. Poraz ih je očito pogodio; oni jednostavno nisu roboti, ljudi su od krvi i mesa. Na njihovim licima danas nedostaje onaj prepoznatljivi osmijeh i zezancija kakvu smo mogli vidjeti na prethodnim treninzima", kazuje reporter Večernjeg lista.

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Da podsjetimo, izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za novinare okrenuo se budućnosti, najavljujući povratak provjerenim metodama. Priznao je kako je Engleska u ovom trenutku bila bolja, brža i agresivnija, posebice u branjenju prekida, što je bila ključna slabost Hrvatske. "Nećemo prestati vjerovati. Znali smo da nas čekaju dvije odlučujuće utakmice, a sada se okrećemo Panami", poručio je Dalić, najavljujući ključnu taktičku promjenu: "Vraćamo se našem sustavu s četiri igrača u obrani. Neću više kalkulirati. Sve što smo napravili tijekom mojeg mandata ostvarili smo u sustavima 4-3-3 ili 4-2-3-1."

Izbornik je najavio određene promjene u kadru za dvoboj protiv Paname (23. lipnja u Torontu). Iako su Petar Sučić i Martin Baturina odigrali sjajnu utakmicu, a Petar Musa postigao pogodak, Dalić je nagovijestio povratak Ante Budimira u početni sastav. "Panama nije bezazlena, ali nije Engleska. Moramo se dobro pripremiti, analizirati pogreške i vratiti se onome što znamo. Nema mjesta pesimizmu, sve je i dalje u našim rukama", zaključio je Dalić, uz savjet igračima da se u narednim danima što manje fokusiraju na medijske napise.