Prvi vratar Norveške preselio u jedan od najboljih norveških klubova

RB Leipzig ponovno je angažirao norveškog vratara Ørjana Nylanda, potpisavši s njim ugovor do 2028. godine, objavio je u utorak taj bundesligaški klub.

Ovaj 35-godišnjak vraća se u Leipzig, gdje je već nastupao na posudbi tijekom sezone 2022./23., kao slobodan igrač nakon što mu je krajem lipnja istekao ugovor sa Sevillom.

Nyland je postao nacionalni junak tijekom povijesnog pohoda Norveške do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, obranivši jedanaesterac Brazilcu Brunu Guimarãesu u dramatičnoj pobjedi od 2-1 u osmini finala prošlog mjeseca.

"Kad se ukazala prilika za povratak u RB Leipzig, nisam morao dvaput razmišljati. Vežu me brojne lijepe uspomene uz klub i ljude ovdje te se zaista veselim ponovnom susretu s njima", izjavio je Nyland.

Nyland je tijekom karijere nastupao i za Molde, FC Ingolstadt, Aston Villu te Reading. Za norvešku reprezentaciju upisao je 76 nastupa.