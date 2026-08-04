Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MERCATO

Prvi vratar Norveške preselio u jedan od najboljih norveških klubova

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.08.2026.
u 16:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Nyland je postao nacionalni junak tijekom povijesnog pohoda Norveške do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, obranivši jedanaesterac Brazilcu Brunu Guimarãesu

RB Leipzig ponovno je angažirao norveškog vratara Ørjana Nylanda, potpisavši s njim ugovor do 2028. godine, objavio je u utorak taj bundesligaški klub.

Ovaj 35-godišnjak vraća se u Leipzig, gdje je već nastupao na posudbi tijekom sezone 2022./23., kao slobodan igrač nakon što mu je krajem lipnja istekao ugovor sa Sevillom.

Nyland je postao nacionalni junak tijekom povijesnog pohoda Norveške do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, obranivši jedanaesterac Brazilcu Brunu Guimarãesu u dramatičnoj pobjedi od 2-1 u osmini finala prošlog mjeseca.

"Kad se ukazala prilika za povratak u RB Leipzig, nisam morao dvaput razmišljati. Vežu me brojne lijepe uspomene uz klub i ljude ovdje te se zaista veselim ponovnom susretu s njima", izjavio je Nyland.

Nyland je tijekom karijere nastupao i za Molde, FC Ingolstadt, Aston Villu te Reading. Za norvešku reprezentaciju upisao je 76 nastupa.

Ključne riječi
RB Leipzig Orjan Nyland Norveška nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!