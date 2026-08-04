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SERGI DOMINGUEZ

Olmo odigrao ključnu ulogu u dolasku Španjolca u Dinamo: 'Pričao sam s njim, nema boljeg mjesta za mladog igrača'

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
Foto: Kjetil Waber / SPP
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 14:40
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Dani je došao ovdje, zatim otišao u Leipzig i na kraju se vratio u Barcelonu. Zato sam mislio na njega jer mi je san ponovno igrati kod kuće. Mnogi drugi igrači, ne samo Španjolci nego i Hrvati, iz Dinama su kao mladi otišli u velike klubove

Sergi Dominguez prošle je godine povukao potez na koji se mnogi mladi igrači ne bi odlučili. Nakon što je već debitirao za prvu momčad Barcelone, napustio je Kataloniju i preselio u zagrebački Dinamo. Prošle sezone etablirao se kao startni stoper plavih s više od 40 odigranih utakmica te privukao pažnju brojnih europskih klubova. Sada je za španjolsku Marcu progovorio o svom iskustvu u Zagrebu.

- Završio sam sezonu u Barçi i plan je bio da odem na posudbu ili da me prodaju, ali nisam ni zamišljao da ću završiti u Hrvatskoj. Mislio sam da ću igrati u drugoj španjolskoj ligi - objasnio je pa rekao kako je ključnu ulogu odigrao Albert Capellas, šef Dinamove akademije.

- Razgovarali smo, objasnio mi je da je Dinamo promijenio filozofiju i ta mi se ideja svidjela. Došao sam prvenstveno zato što me Capellas, sadašnji direktor Dinamove škole, već poznavao. 

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Dodao je kako nije dobio bolju ponudu od Dinamove:

- Iako je bilo rano, mislim da ne bih dobio bolju priliku. To je značilo potpuni iskorak u profesionalni nogomet, a imali smo i zajamčenih osam utakmica u Europa ligi. To je stvarno puno značilo.

Otkrio je i kako je pri donošenju odluke pratio primjer Danija Olma.

- Da, razmišljao sam o tome. Zapravo, razgovarao sam s njim prije dolaska. Dani je došao ovdje, zatim otišao u Leipzig i na kraju se vratio u Barcelonu. Zato sam mislio na njega jer mi je san ponovno igrati kod kuće. Mnogi drugi igrači, ne samo Španjolci nego i Hrvati, iz Dinama su kao mladi otišli u velike klubove. To je također imalo veliku težinu.

Rekao je i kako se nada da će s Dinamom igrati u Ligi prvaka.

- Da, naravno. Kratkoročni cilj nam je ući u Ligu prvaka. Igrati tamo kao prvotimac i važan igrač sasvim je drugačije od Europske lige. Sada je bliže. Ostale su nam četiri utakmice i mislim da imamo dobre šanse. Vjerujem u momčad i u naš prolaz. Bilo bi mi zanimljivo, pogotovo igrati protiv Barcelone. To bi značilo susret s prijateljima i cijelim stručnim stožerom koji poznajem.

Za kraj je istaknuo kako mu je san jednog dana vratiti se u Barcelonu i igrati za prvu momčad.
Ključne riječi
Dinamo Dani Olmo Sergi Dominguez

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