Olmo odigrao ključnu ulogu u dolasku Španjolca u Dinamo: 'Pričao sam s njim, nema boljeg mjesta za mladog igrača'

Sergi Dominguez prošle je godine povukao potez na koji se mnogi mladi igrači ne bi odlučili. Nakon što je već debitirao za prvu momčad Barcelone, napustio je Kataloniju i preselio u zagrebački Dinamo. Prošle sezone etablirao se kao startni stoper plavih s više od 40 odigranih utakmica te privukao pažnju brojnih europskih klubova. Sada je za španjolsku Marcu progovorio o svom iskustvu u Zagrebu.

- Završio sam sezonu u Barçi i plan je bio da odem na posudbu ili da me prodaju, ali nisam ni zamišljao da ću završiti u Hrvatskoj. Mislio sam da ću igrati u drugoj španjolskoj ligi - objasnio je pa rekao kako je ključnu ulogu odigrao Albert Capellas, šef Dinamove akademije.

- Razgovarali smo, objasnio mi je da je Dinamo promijenio filozofiju i ta mi se ideja svidjela. Došao sam prvenstveno zato što me Capellas, sadašnji direktor Dinamove škole, već poznavao.

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Dodao je kako nije dobio bolju ponudu od Dinamove:

- Iako je bilo rano, mislim da ne bih dobio bolju priliku. To je značilo potpuni iskorak u profesionalni nogomet, a imali smo i zajamčenih osam utakmica u Europa ligi. To je stvarno puno značilo.

Otkrio je i kako je pri donošenju odluke pratio primjer Danija Olma.

- Da, razmišljao sam o tome. Zapravo, razgovarao sam s njim prije dolaska. Dani je došao ovdje, zatim otišao u Leipzig i na kraju se vratio u Barcelonu. Zato sam mislio na njega jer mi je san ponovno igrati kod kuće. Mnogi drugi igrači, ne samo Španjolci nego i Hrvati, iz Dinama su kao mladi otišli u velike klubove. To je također imalo veliku težinu.

Rekao je i kako se nada da će s Dinamom igrati u Ligi prvaka.

- Da, naravno. Kratkoročni cilj nam je ući u Ligu prvaka. Igrati tamo kao prvotimac i važan igrač sasvim je drugačije od Europske lige. Sada je bliže. Ostale su nam četiri utakmice i mislim da imamo dobre šanse. Vjerujem u momčad i u naš prolaz. Bilo bi mi zanimljivo, pogotovo igrati protiv Barcelone. To bi značilo susret s prijateljima i cijelim stručnim stožerom koji poznajem.

Za kraj je istaknuo kako mu je san jednog dana vratiti se u Barcelonu i igrati za prvu momčad.