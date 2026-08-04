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NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Španjolska zvijezda u očekivanju zatvora posuđen drugom klubu, prijeti mu osam i pol godina

FILE PHOTO: LaLiga - Elche v Atletico Madrid
Pablo Morano/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.08.2026.
u 20:38
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Mir je uhićen 2. rujna 2024. nakon prijave koju su podnijele dvije žene i proveo je dvije noći u policijskom pritvoru prije nego što je pušten. Priznao j e da je imao spolne odnose, ali je tvrdio da su bili uz pristanak

Španjolski napadač Rafa Mir, osuđen u lipnju nepravomoćno na osam i pol godina zatvora zbog silovanja, napada i nanošenja tjelesnih ozljeda, posuđen je od strane Seville FC grčkom klubu Aris Thessaloniki, objavio je u utorak andaluzijski klub.

Sevilla FC je u priopćenju za javnost navela da sporazum između dva kluba uključuje opciju kupnje 29-godišnjeg igrača, koji se žalio na presudu koju mu je donio sud u Valenciji.Događaji su se dogodili 1. rujna 2024. u igračevoj kući u valencijskom gradu Béteri, nakon što su Rafa Mir i prijatelj upoznali dvije žene u noćnom klubu. Mir je uhićen 2. rujna 2024. nakon prijave koju su podnijele dvije žene i proveo je dvije noći u policijskom pritvoru prije nego što je pušten. Priznao j e da je imao spolne odnose, ali je tvrdio da su bili uz pristanak.

Mirov tadašnji klub, Valencia, nije ga otpustio, već ga je suspendirao na dvije utakmice i kaznio novčanom kaznom.

Napadač, koji je poticao Valencijinu omladinsku školu, igrao je za Wolverhampton Wanderers u Engleskoj prije nego što je posuđen u nekoliko klubova.Zatim je potpisao za Sevillu FC, s kojom je igrao u europskim natjecanjima, prije nego što je posuđen Elcheu. Predstavljao je Španjolsku na omladinskoj međunarodnoj razini.

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Ključne riječi
Sevilla nogomet Rafa Mir

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