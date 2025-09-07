USKORO UŽIVO Dalić najavljuje okršaj s Crnogorcima. Nakon teške pobjede spremaju se izmjene

Hrvatska nogometna reprezentacija će se u ponedjeljak, nakon minimalne pobjede protiv Farskih Otoka (0-1), uhvatiti u koštac s momčadi Crne Gore pod vodstvom Roberta Prosinečkog. Legendarni vatreni će sa svojim igračima gostovati na Maksimiru. U nedjelju susret za medije najavljuje Zlatko Dalić. Očekuje se nekoliko promjena u sastavu, a najistaknutija je ona Josipa Stanišića i Borne Sose na poziciji lijevoga beka.

