PROTIV SUSJEDA

USKORO UŽIVO Dalić najavljuje okršaj s Crnogorcima. Nakon teške pobjede spremaju se izmjene

Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening
Igor Soban/PIXSELL
Autori: Tomislav Dasović, Martin Bubanović
07.09.2025.
u 16:25

Konferenciju za medije uoči utakmice Hrvatska - Crna Gora pratite na portalu Večernjeg lista

Hrvatska nogometna reprezentacija će se u ponedjeljak, nakon minimalne pobjede protiv Farskih Otoka (0-1), uhvatiti u koštac s momčadi Crne Gore pod vodstvom Roberta Prosinečkog. Legendarni vatreni će sa svojim igračima gostovati na Maksimiru. U nedjelju susret za medije najavljuje Zlatko Dalić. Očekuje se nekoliko promjena u sastavu, a najistaknutija je ona Josipa Stanišića i Borne Sose na poziciji lijevoga beka.
Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening
Ključne riječi
Zlatko Dalić Crna Gora Vatreni Reprezentacija

