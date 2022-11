Usik se mora boriti s Hrgovićem, osim ako se ne odrekne naslova prvaka

"Primio pismeni nalog od IBF-a za prvaka Usika da mora braniti naslov protiv službenog izazivača Filipa Hrgovića. Idemo s tim!" Takvu obavijest odaslao je preko Twittera Eddie Hearn, jedan od najutjecajnijih boksačkih promotora, koji u karijeri hrvatskog teškaša sudjeluje kao promotor uz Wasserman Boxing, odnosno braću Sauerland.

Budući da su naši mediji pohitali objaviti tu senzacionalnu vijest, koja je zapravo samo službena potvrda onoga što se već govorilo, a to je da je IBF strog kada su u pitanju obvezne obrane naslova, Hrgovićev menadžer Željko Karajica pojasnio je situaciju:

- Nakon pobjede nad Zhangom, Hrgović se spominjao i kao suparnik Joshue i Furyja, no to su sve bila nagađanja, a ovo je sada službeno. Oleksandr Usik će, želi li ostati teškaški prvak po organizaciji IBF, morati boksati s Filipom.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION Anthony Joshua v Oleksandr Usyk - Tottenham Hotspur Stadium Oleksandr Usyk strikes Anthony Joshua in the WBA, WBO, IBF and IBO World Heavyweight titles match at the Tottenham Hotspur Stadium. Picture date: Saturday September 25, 2021. Nick Potts Photo: PA Images/PIXSELL

Za dogovor mjesec dana

Što sada slijedi nakon ovakve nalogodavne objave IBF-a?

- Sada se do 12. prosinca moraju obaviti razgovori između dviju strana, Usikove i Hrgovićeve, i ako se oni ne dogovore o tome tko bi organizirao taj meč, onda cijela priča ide na aukciju, odnosno na otvaranje ponuda bilo koga tko je za taj meč zainteresiran.

S obzirom na to da je Usik kazao da se ne želi boriti ni sa kim drugim dok ne osvoji i četvrti pojas (WBC-ov), može li Ukrajinac zatražiti odgodu. To jest, može li mu se dopustiti da se prvo bori za objedinjenje pojaseva s Furyjem, pa da taj koji u tom meču pobijedi bude i IBF-ov prvak koji se mora boriti s Hrgovićem?

- To može biti i ne bi bilo prvi put da se napravi iznimka, no činjenica je da će se taj, tko god bio IBF-ov prvak, morati boriti s Filipom.

Hrgović trenira i čeka

A što bi se dogodilo ako bi se Usik već sada odrekao IBF-ova naslova (što je malo vjerojatno) jer mu borba s Hrgovićem ne donosi zaradu kao ona s Furyjem?

- Onda će se borba za naslov s Hrgovićem nuditi po IBF-ovoj teškaškoj listi.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell 10.09.2021,Klagenfurt,Austrija - Boksacki spektakl, mec za titulu Filipa Hrgovica i Marka Radonjica. "nPhoto: Jurica Galoic/PIXSELL

A na toj listi treće, četvrto i peto mjesto dijele bivši svjetski prvaci Andy Ruiz (3.), Anthony Joshua (4.) i Deontay Wilder (5.). Ne budu li oni zainteresirani (što bi bilo čudno), slijede Kongoanac Martin Bakole (6.), bivši europski prvak njemački Turčin Agit Kabayel (7.), Kubanac Franc Sanchez (8.), Francuz Tony Yoka (9.) te Jamajčanin s britanskom adresom Dillian Whyte (10.).

Inače, dvojici od spomenutih - Ruizu i Wilderu - WBC je naredio da se moraju boriti za status prvog izazivača Tysona Furyja. A to pak znači da bi se Fury, pobijedi li 3. prosinca Chisoru, morao boriti po treći put s Wilderom ili prvi put s Ruizom.

A sve to Hrgović promatra iz Zagreba gdje marljivo trenira, ponajprije kondicijski, kako bi bio pripravan da se, od trenutka dogovora bilo kojeg meča, pripremi za maksimalno 12 tjedana pripremnog kampa.