Filip Hrgović ide u borbu života, za naslov će boksati s Usikom

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović borit će se protiv Oleksandra Usika za naslov prvaka teške kategorije po IBF-u. Objavio je to promotor Eddie Hearn.

"Upravo sam primio pisanu naredbu od IBF-a za prvaka Oleksandra Usika da se u sljedećoj borbi mora boriti protiv izazivača Filipa Hrgovića. Idemo!", napisao je Hearn na Twitteru.

