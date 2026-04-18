United preživio napade Chelseaja i stigao do prve pobjede na Stamford Bridgeu nakon šest godina

Manchester United je u Londonu pobijedio Chelsea 1-0 u derbiju 33. kolu engleske Premier lige i učvrstio se na trećem mjestu.

United je iskoristio prvu priliku na utakmici u 43. minuti, a Matheus Cunha je zabio nakon asistencije Bruna Fernandesa.

Ovo je prva pobjeda Uniteda na Stamford Bridgeu od veljače 2020.

United je na trećem mjestu Premier lige s 58 bodova, dok je Chelsea na šestom mjestu s 48 bodova nakon četvrtog uzastopnog poraza.