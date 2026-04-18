United preživio napade Chelseaja i stigao do prve pobjede na Stamford Bridgeu nakon šest godina

Manchester United je u Londonu pobijedio Chelsea 1-0 u derbiju 33. kolu engleske Premier lige i učvrstio se na trećem mjestu.
United je iskoristio prvu priliku na utakmici u 43. minuti, a Matheus Cunha je zabio nakon asistencije Bruna Fernandesa.
Ovo je prva pobjeda Uniteda na Stamford Bridgeu od veljače 2020.
United je na trećem mjestu Premier lige s 58 bodova, dok je Chelsea na šestom mjestu s 48 bodova nakon četvrtog uzastopnog poraza.
Rezolucija Zemlja
VELIKA AKCIJA REZOLUCIJE ZEMLJA
FOTO Da te duša zaboli: Od auta na dnu jezera pa do šume pune starih madraca, guma i plastike. Pogledajte što smo izvukli iz prirode
LUKSUZNA NEKRETNINA
FOTO U Kaštelima se prodaje nevjerojatna vila s bazenom i spektakularnim pogledom, evo koja joj je cijena
Blistava i njegovana koža
Pripreme za ljeto u punom su jeku, a ovo su tretmani koje moramo napraviti
Revolucija u njezi