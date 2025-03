Umjetna inteligencija: Imamo nasljednika Luke Modrića, ovaj Hrvat će 2040. osvojiti Zlatnu loptu

Ako je vjerovati umjetnoj inteligenciji, Hrvatska bi za 15 godina mogla imati novog osvajača Zlatne lopte. Nagrada koju je za 2016. godinu, nakon sjajne sezone i srebrne medalje za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojio Luka Modrić pripast će - Luki Vuškoviću.

Bivši prvotimac Hajduka od ljeta će postati punopravni član londonskog Tottenhama, a do tada se kali na posudbi u belgijskom Westerlou. AI kaže da će Vušković uzeti Zlatnu loptu i biti najbolji nogometaš svijeta 2040. godine, i to tada kao igrač minhenskog Bayerna. Objavila je to španjolska Marca, pozivajući se na "izvore" pri umjetnoj inteligenciji.

Iako umjetna inteligencija u naravi ne voli prognozirati budućnost, drago nam je vidjeti da će Hrvatska i u budućnosti imati velike, jake igrače. U sljedećih dvadesetak godina Lamine Yamal, čudo iz Barcelone trebalo bi osvojiti tri Zlatne lopte. Zanimljivo, Yamalu se prognozira da bi 2029. trebao to osvojiti kao igrač Barcelone, a onda 2035. i 2037. kao igrač najljućeg joj rivala, madridskog Reala. Inače, za 2025. godinu predviđen je Kylian Mbappe, a potom Erling Haaland.

Budući dobitnici Zlatne lopte prema umjetnoj inteligenciji:

2025. Kylian Mbappé

2026. Erling Haaland

2027. Vinicius Junior

2028. Jude Bellingham

2029. Lamine Yamal

2030. Florian Wirtz

2031. Julian Alvarez

2032. Endrick

2033. Jamal Musiala

2034. Jude Bellingham

2035. Lamine Yamal

2036. Xavi Simons

2037. Lamine Yamal

2038. Ethan Nwaneri

2039. Francesco Camarda

2040. Luka Vušković

2041. talent iz Afrike

2042. talent iz Azije

2043. Keyne Yamal (brat Laminea Yamala)

2044. ‘novi Messi‘