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SINKRONIZIRANI NAPAD

VIDEO Udari na srce ruske logistike: Ukrajina izvela masovnu ofenzivu, zapaljena ključna industrijska postrojenja

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
14.06.2026.
u 10:04

Glavna meta napada bio je kemijski kompleks Novomoskovsk Akcionarska kompanija „Azot“ u Tulskoj oblasti, koji se smatra jednim od najvažnijih proizvođača amonijaka i dušičnih gnojiva u Rusiji.

Ukrajinski dronovi dugog dometa izveli su tijekom noći sa subote na nedjelju koordiniranu višeregionalnu ofenzivu, izvijestili su Telegram kanali Exilenova+ i ASTRA. Prema njihovim navodima, riječ je o sinkroniziranoj operaciji koja je istodobno pogodila više ključnih točaka ruske vojne i industrijske infrastrukture, od kemijskih postrojenja do željezničkih i skladišnih mreža goriva, prenosi Kyiv Post.

Glavna meta napada bio je kemijski kompleks Novomoskovsk Akcionarska kompanija „Azot“ u Tulskoj oblasti, koji se smatra jednim od najvažnijih proizvođača amonijaka i dušičnih gnojiva u Rusiji. Regionalni guverner Dmitrij Miljaev potvrdio je napad, navodeći da su „fragmenti drona“ pali na područje neimenovanog industrijskog postrojenja u Novomoskovsku. No neovisni OSINT analitičari iz ASTRA-e, analizom geolociranih snimki požara, potvrdili su da je do požara došlo upravo na području tvornice Azot.

Riječ je o postrojenju u vlasništvu Eurochem holdinga, koje ima ključnu ulogu u ruskoj kemijskoj industriji. Prema dostupnim istraživačkim podacima, između 2022. i 2024. godine specijalizirani pogoni Eurochema isporučili su desetke tisuća tona kemikalija, uključujući octenu i dušičnu kiselinu, koje se koriste kao sirovine u proizvodnji eksploziva poput HMX-a i RDX-a, odnosno glavnih sastavnica teškog topničkog streljiva.

Istodobno s udarom na kemijsku industriju, dronovi su pogodili i ključne prometne pravce prema zapadu Rusije. U Smolenskoj oblasti napadnut je grad Vjazma, gdje su prema geolociranim snimkama zabilježeni požari u željezničkom depou u blizini središnje stanice. Oštećenje takve infrastrukture izravno otežava održavanje i kretanje lokomotivskog i teretnog voznog parka koji se koristi za opskrbu ruskih snaga na bojištu.

Novi udari zabilježeni su i sjevernije, u Jaroslavskoj oblasti, gdje je pogođen objekt Federalne agencije za državne rezerve „Temp“ u Rybinsku, koji se koristi za skladištenje strateških zaliha goriva za vojsku. Lokalni izvori navode kako se nakon napada iznad područja dizao gust dim, a regionalne vlasti privremeno su zatvorile promet prema Moskvi zbog sigurnosnih razloga.

Ova višeregionalna operacija dio je šire ukrajinske strategije usmjerene na slabljenje ruske industrijske i logističke pozadine, prije nego što zalihe i pojačanja mogu biti prebačeni na frontu. Posebno se naglašava pomak fokusa s južnih energetskih terminala na kopnene kemijske pogone i državna skladišta goriva, čime se istodobno pritišće i proizvodni i opskrbni lanac ruske vojske.

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Ključne riječi
Ukrajina Rusija

Komentara 3

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BP
Besposlen pop
10:02 14.06.2026.

Goni bandu!💪🇺🇦

BP
Besposlen pop
10:02 14.06.2026.

Sinoć, između ostalih, u Tulskoj oblasti, a dogodine u Murmansku 💪🇺🇦

KA
katolicipopatolja
10:12 14.06.2026.

u nas gori puno gore kad pripuz i drugi mafijoze uzmu lovu za zbrinjavanje otpada i onda sve skure

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