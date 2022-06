Ukrajina nije izborila nastup na SP-u, Wales ide drugi put u povijesti

Tek drugi put u povijesti nogometna reprezentacija Walesa izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2022. nakon što je u finalu europskog play-offa u Cardiffu pobijedila Ukrajinu sa 1-0.

Wales je do sada jedini put na smotri najboljih selekcija svijeta sudjelovao u Švedskoj 1958. godine doguravši do četvrtfinala.

Wales je tako postao posljednja, 13. europska reprezentacija koja je izvadila vizu za Katar gdje će igrati u skupini B s reprezentacijama Engleske, Irana i SAD-a.

Pitanje pobjednika razriješio je autogol Andrija Jarmolenka u 34. minuti. Gareth Bale je pucao iz slobodnog udarca, a napadač West Hama je s glavom skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

No, junak susreta je bio domaći vratar Wayne Hennessey koji je radio čuda. Ukrajinci su tijekom susreta uputili 19 udaraca prema suparničkim vratima pri čemu devet u okvir, no Hennessey je bio sjajan. Bila je to sasvim sigurno jedna od najboljih predstava u karijeri 35-godišnje "jedinice" engleskog Burnleyja.

Preostala su još dva prazna mjesta na Svjetskom prvenstvu, a sve će biti razriješeno nakon interkontinentalnih kvalifikacija.

U utorak, 7. lipnja u Al Rayyanu će finalnu utakmicu dodatnih kvalifikacija u Azijskoj konfederaciji igrati reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata i Australije. Pobjednik tog dvoboja će se 13. lipnja na istom stadionu protiv Perua boriti za mjesto u skupini D na završnom turniru, u koju su smještene izabrane vrste Francuske, Danske i Tunisa.

Dan kasnije, 14. lipnja u Al Rayyanu će se nogometaši Novog Zelanda i Kostarike boriti za posljednje mjesto na završnom turniru Svjetskog prvenstva 2022. kojem je domaćin Katar. Pobjednik tog dvoboja zauzet će mjesto u skupini E na završnom turniru zajedno s reprezentacijama Španjolske, Njemačke i Japana.