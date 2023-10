UEFA zbog sigurnosti odgodila utakmice u Izraelu. Mogli bi odgoditi i utakmicu u Prištini

UBIJEN U RATU

Bivši vatreni šokiran smrću suigrača: 'Bio sam kod njega u kući na šabatu. Ovo je grozno'

"Baš sam htio s obitelji ovih dana otići malo do Izraela, to je prelijepa zemlja u kojoj se puno toga može vidjeti. Uvjeren sam kako će tamošnji problemi brzo završiti, ali će sve to ostaviti traga na ljudima", kazao je bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ješe koji je 2007. u Beni Yehudu igrao s ubijenim izraelskim nogometašem Liorom Asulinom