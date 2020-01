Učio sam od njih, ali nisam kopija Advocaata ni Hiddinka

Nogometaši zaprešićkog Intera jučer počeli pripreme u želji da zadrže prvoligaški status. No mogli bi vedriji krenuti u rad jer u klub je ušao novi partner koji bi trebao izvući klub iz financijske krize.

– Prije šest godina imali smo konferenciju za medije kada smo izbačeni iz prve lige. Sada smo sazvali konferenciju šest mjeseci ranije kako nam se ne bi ponovio isti scenarij. Klub je došao do trenutka kada se moralo nešto promijeniti. Imali smo dvije opcije preoblikovanja koje se nisu realizirale, došli smo u tešku situaciju s financiranjem – kazao je direktor Intera Branko Laljak i demantirao priče da u klub ulazi menadžer Velibor Kvrgić.

– Završava era u kojoj sam gotovo samostalno vodio klub, bio je to stalni hod po rubu žileta. Novi način funkcioniranja kluba znači suradnju s tvrtkom, novim sportskim partnerom koji će voditi brigu o sportskom radu kluba, zajedno s ostalim službama u klubu, pa i sa mnom kao direktorom kluba i Izvršnim odborom. Na čelu nove stručne piramide je glavni trener Željko Petrović. Prvi čovjek tvrtke koja je preuzela vođenje sportskog sektora, koji će zajedno sa mnom skrbiti o financijskom vođenju kluba, predstavit će se za nekoliko dana kad se vrati s poslovnog puta - kazao je Laljak i dodao:

Po sličnom modelu kao i Gorica

- Mediji su dosad objavljivali da je klub preuzeo gospodin Velibor Kvrgić, što je apsolutno netočno. Klub je surađivao s pet ili šest posredničkih agencija, jedna od njih je i tvrtka gospodina Kvrgića koji u sadašnjem našem rosteru ima četiri igrača. I ubuduće će klub surađivati s tim agencijama, pa i s gospodinom Kvrgićem, ali on nema veze s vođenjem kluba.

Laljak je potvrdio da bi klub trebao funkcionirati po sličnom modelu kao Gorica sa svojim litavskim partnerom.

Željko Petrović novi je šef svlačionice Intera i jučer je počeo s radom. Dobro ga se sjećamo iz Dinama, njegova zajedničkog odlaska s Davorom Šukerom u Sevillu.

– Mlađi me možda ne znaju, ali su vjerojatno već guglali pa znaju da sam igrao za Dinamo. Došao sam u Dinamo kad je trener bio Josip Kuže i tamo proveo jedne od najljepših dana u karijeri, igrao sam za tri kluba u Hrvatskoj, HAŠK Građanski, Croatiju i Dinamo, ha-ha – našalio se Petrović koji je s brojnim nekadašnjim i sadašnjim ljudima iz Dinama ostao u kontaktu.

– Moji prijatelji iz još davnijih dana zvali su me i pitali mogu li zajedno s njima pomoći klubu, nisam dvojio. Ne možeš prijatelju reći ne kad je teško. Nisam postavljao nikakve uvjete, nisam pitao kolika će biti plaća. Drago mi je da sam dio projekta u kojem je kratkoročan cilj ostanak u ligi, znam trenutačnu situaciju, a imamo i dugoročne planove. Radio sam u Bundesligi, u Engleskoj i ne treba se pitati zašto sam došao ovamo. Ako su ovdje igrali Modrić, Ćorluka, Eduardo, Soldo... onda nisam ja nekakva veličina da ne bih radio u ovom klubu. Jedino što sam želio znati jest kakva je situacija s trenerom, s igračima i s financijama. Gospodin Samir Toplak ovdje je radio gotovo šest godina i on je legenda kluba. Vidio sam njegovu izjavu i pokazao je da je gospodin. Vjerojatno mu je teško, ali to se događa u sportu. Samir Toplak može slobodno, kao da je trener, doći ovamo, gledati, porazgovarati pa i savjetovati, on je ostavio veliki trag i to klub nikada ne smije zaboraviti – rekao je Petrović.

Želim ostati svoj

Rođen u Nikšiću 1965. godine, igrao je u Budućnosti, Dinamu, Sevilli, nizozemskim klubovima Den Boschu, RKC-u, PSV-u te u japanskoj Urawi. Trenirao je Boavistu, RKC, Urawu, Al-Shaab, Den Haag, Botev Plovdiv, Badak, ali bio je pomoćnik u HSV-u, West Hamu, Mahačkali, reprezentaciji Srbije, Sunderlandu, Utrechtu. Bio je pomoćnik velikim trenerima kao što su Guus Hiddink, Dick Advocaat, Martin Jol, Avram Grant...

Jeste li uzeli što od tih velikana?

– Pokušavam ostati ono što jesam, ali od svakog sam trenera uzimao ono što bi me nadogradilo. Po karakteru i entuzijazmu najviše sličim Advocaatu. Hiddink je drukčiji tip, on je strateg, ima drukčiji pristup igračima. Radio sam i s Grantom, od njega sam naučio neke stvari izvan treninga. No ne mogu biti ničija kopija. Radio sam s puno velikih igrača, nabrojit ću ih samo nekoliko kao što su Company, Roberto Carlos, Eto’o, Diarra, Boateng, Van der Vart, Olić, Petrić... a meni nije poniženje ni ispod moje razine raditi u Interu. Mislim da sam stekao dosta iskustva, ali to nije garancija uspjeha, trebat će nam i sreće – kazao nam je među ostalim novi trener Intera.

>>>> Pogledajte luksuzni kamp vatrenih na EURU 2020.