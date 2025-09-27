U Zagrebu je danas i jedan veliki derbi, čeka nas vrlo zanimljiva utakmica

Nakon što su u prvom nastupu u Europi nakon sedam godina, u premijernoj utakmici sezone pobijedili slovačku Prievidzu (91:83), košarkaše Cibone već u prvom kolu domaćeg prvenstva čeka veliki derbi. Naime, u Zagreb u subotu stiže Zadar (18 sati), čiji trener Danijel Jusup najavljuje da će njegova momčad u novoj sezoni igrati ponešto drugačije. A to drugačije znači da Zadrani ove sezone neće imati igrača poput Amerikanca Wahla, koji sjajno igra leđima okrenut košu i tako otvara opcije za vanjske igrače, pa će se više oslanjati na bekove i krila.

– Zadar je za nas velik izazov, ali i golema motivacija da domaću sezonu otvorimo na najbolji mogući način, pri čemu će jedan od ključnih ciljeva biti kontrola skoka jer Zadar u tom elementu ima znatnu snagu – ističe trener Cibone Ivan Rudež.

No, premda ima 213 cm visokog Lončara i pokretljivog Rudana (208 cm), ni Cibona nema igrača poput Filipa Bundovića, centra sjajne leđne tehnike koji može pogoditi i tricu, pa će i ta momčad biti dosta oslonjena na krila i bekove. A jedan od njih svakako će biti bek Justin Roberson, koji je u prvoj utakmici sezone zabio 24 koša pa je razigravač Žan Mark Šiško ustvrdio da će taj Amerikanac biti igrač na kojeg će se Cibona napadački prilično oslanjati. A za Robersona nam je njegov trener iz njegovih ruskih dana (Dražen Anzulović) kazao da je odličan profesionalac koji nema naviku liderstva te da će u ovoj momčadi Zagrepčana morati preuzeti i tu ulogu. Nakon što je Prievidzi u posljednjoj četvrtini zabio 13 koševa (ukupno 24), o svojoj sportskoj formi Justin nam je kazao:

– Kako sam se momčadi pridružio kasnije, još sam u fazi progresa i moram u tom smislu nastaviti napredovati. Moram raditi na tome da dođem u bolje situacije za koš, ali i rasti s timom. S vremenom ćemo svi zajedno biti fluentniji na terenu.

Kako mu se sviđaju ideje "coacha" Ivana Rudeža?

– Trener želi da budemo agresivni u obrani, to je ono što on propovijeda. Sve dok se borimo u obrani, imat ćemo priliku svakoga pobijediti.

Hoće li doista biti tako, djelić odgovora vidjet ćemo već ove subote u Draženovu domu protiv Zadra predvođenoga Mihailovićem, kluba koji se ponovio s Kapustom i dvojicom Amerikanaca (Beech, Martinez). No vidjet će se to i u prvoj sljedećoj utakmici protiv Splita, koji je doveo čak devet novih igrača i koji se u posljednji čas ozbiljno pojačao bivšim euroligaškim igračima Leonom Radoševićem i Zoranom Dragićem.