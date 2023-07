U Zagrebu ispisana povijest: Carlsen izborio devet pobjeda u jednom danu

Četvrti dan zagrebačkog Grand Chess Toura, prvi dan blitz turnira, bio je dan koji će ostati upamćen u povijesti šaha. U Kristalnoj dvorani hotela Westin, Magnus Carlsen, najbolji šahist današnjice, izborio je devet pobjeda u jednom danu. Devet pobjeda u devet brzopoteznih partija od pet minuta uz dvije sekunde za svaki potez a takvo što se dogodilo nikad nije, u ovom formatu natjecanja, sve do četvrtog zagrebačkog izdanje SuperUnited Grand Chess Toura.

A malo je nedostajalo da se to ne dogodi jer nakon što je nanizao osam pobjeda protiv šahista iz najužeg svjetskog vrha (Firouzja, Caruana, Nepomnijaši, Anand, Rapport, Gukesh, Duda) te protiv našeg Ivana Šarića, norveški velemajstor se sučelio s najslabije plasiranim igračem na turniru Konstantinom Lupulescuom. Bio je to dvoboj između vodećeg šahista turnira (19 bodova) i posljednjeplasiranog (3,5 boda). No, ono što je trebala biti uvjerljiva pobjeda pretvorilo se u dramu te vrste da su stručni komentatori, na službenoj stranici Grand Chess Toura, usred partije rekli da je Carlsen u izgubljenoj poziciji i da mu treba čudo.

A ono se na koncu i dogodilo i u dramatičnoj završnici partije Carlsen je ipak pobijedio i, za jednog Skandinavca, naglašeno proslavio jedinstven domet.

- Ovo je vrlo poseban osjećaj. O ovome sam pomalo sanjario ali ne do točke da se to može i dogoditi. A da bi se to moglo ostvariti počeo sam razmišljati nakon šest pobjeda u nizu kada sam razmišljao ako još dobijem Firouzju onda je i to moguće. U Poljskoj sam svojedobno na turniru osvojio 10,5 od 11 mogućih bodova no pobijediti devet suparnika u jednom danu nisam nikad a i ne vjerujem da ću to učiniti ponovo - kazao je Carlsen i pojasnio zašto je u dvoranu došao u kratkim hlačama.

- Slijedio sam svoju rutinu i nakon objeda krenuo prema sobi bilo je oko 14.45 dovoljno da se presvučem i stignem u dvoranu u kojoj se igra do 15 sati. No, baš tada mi je ulazna kartica otkazala poslušnost i nisam mogao u sobu. Odjurio sam do recepcije no ondje sam vidio da je veliki red pa sam produžio u Kristalnu dvoranu u naumu da ću se presvući nakon prve partije što sam i učinio.

S obzirom na to da je ovo novi rekord, a srušio je dosad mnoge, kako će proslaviti ovaj poseban trenutak?

- Ne vjerujem da ću puno slaviti, imam još u nedjelju devet mečeva. Kako god oni prošli ovo je nešto što ću sigurno pamtiti. Jedna je stvar osvojiti turnir no ovo je zbilja nešto posebno - rekao je najveći šahist današnjice.