U Ukrajini poginuo europski boksački prvak, iza njega ostala trogodišnja kćerka

Iz Ukrajine dolaze tužne vijesti. Naime, mediji javljaju da je poginuo Maksim Galiničev (22) bivši europski juniorski prvak u boksu.

Branio je svoju zemlju koja je pod ruskom agresijom, dva puta bio je ranjavan i vraćao se na front.

