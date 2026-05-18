Skvoš

Hrvatska ima novu sportsku priču: Franka Vidović osvojila Ljubljanu

Autor
Damir Mrvec
18.05.2026.
u 12:52

Franka Vidović ostvarila je najveći uspjeh dosadašnje karijere osvojivši svoj prvi PSA turnir, i to na iznimno jakom međunarodnom turniru u Ljubljani. Mlada hrvatska igračica još je jednom potvrdila kako se nalazi u sjajnoj formi te da njezin uspon na svjetskoj ljestvici nije slučajan.

Na putu do naslova Franka je, kao sedma nositeljica turnira, nanizala čak četiri impresivne pobjede. Turnir je otvorila sigurnim slavljem protiv Finkinje Jane Kotule rezultatom 3:0, a potom je u četvrtfinalu nadigrala Nizozemku Renske Huntelaar s 3:1, pokazavši pritom veliku mentalnu čvrstoću i zrelost u važnim trenucima meča.

Pravi ispit čekao ju je u polufinalu, gdje joj je suparnica bila prva nositeljica turnira i najbolja nizozemska igračica Tessa ter Sluis. Franka je odigrala možda i svoj najbolji meč na turniru te dominantnom pobjedom 3:0 potpuno zasluženo izborila veliko finale. Upravo je taj dvoboj pokazao koliko je napredovala u posljednjih godinu dana — njezina igra bila je agresivna, taktički zrela i iznimno sigurna.

U finalu ju je čekala Francuskinja Rose Lucas Marcuzzo. Iako konačnih 3:0 (11:4, 12:10, 11:6) sugerira rutinsku pobjedu, meč je bio mnogo zahtjevniji nego što rezultat pokazuje. Francuska igračica pružila je odličan otpor, posebno u drugom setu, no Franka je u ključnim trenucima pokazala smirenost, koncentraciju i pobjednički karakter. Upravo je ta mentalna stabilnost bila jedna od najvećih razlika na terenu.

Osvajanje turnira u Ljubljani dolazi samo tjedan dana nakon sjajnog nastupa i finala u Bristolu, što dodatno potvrđuje kontinuitet odličnih rezultata hrvatske reprezentativke. Forma u kojoj trenutno igra daje joj realne izglede za plasman među 100 najboljih igračica svijeta, što bi bio novi veliki korak u karijeri.

Posebno veseli činjenica da Franka iz turnira u turnir djeluje sve sigurnije, fizički spremnije i natjecateljski zrelije. Njezina energija na terenu, borbenost i mirnoća u važnim poenima pokazuju da hrvatski skvoš dobiva igračicu sposobnu za velike stvari na međunarodnoj sceni.

Nakon napornog i uspješnog razdoblja slijedi joj deset dana odmora, a potom novi izazov — turnir u Grazu, gdje će pokušati nastaviti pobjednički niz i dodatno učvrstiti svoj uspon na svjetskoj rang-listi.

