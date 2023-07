U karijeri je igrao za Rijeku i Hajduk, a Igor Musa sada otkriva što će biti ključna razlika

Velika nas utakmica danas čeka u domaćem dvorištu. Drugo kolo HNL-a zatvorit će Hajduk i Rijeka (21.05 sati, Maxsport 1) 98. jadranskim derbijem u HNL povijesti, i to na Poljudu koji je već uoči vikenda bio rasprodan. Nakon što su i jedni i drugi u sezonu ušli poprilično pozitivno, ovaj će susret biti od iznimno velike važnosti i za jedne i za druge, ne nužno zbog samih bodova i mjesta na ljestvici, budući da je još rana faza sezone, nego više zbog samopouzdanja i raspoloženja u momčadi.

Dobro poznaje Leku

Podsjetimo, Hajduk je ovu sezonu otvorio minimalnim 1:0 porazom u Superkupu protiv Dinama na Maksimiru, ali zato je na istom stadionu slavio 2:1 u prvom ligaškom kolu. S druge strane, Rijeka u natjecateljskim utakmicama ove sezone broji dvije pobjede; onu ligašku u prvom kolu protiv Rudeša (4:0) te europsku u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige protiv Dukagjinija (1:0). Nijedna od ove dvije momčadi uoči ovog susreta nema većih izostanaka u svojim kadrovima, a Hajduk će vrlo izgledno ući u susret odmorniji jer su prije ove utakmice imali osam dana odmora, a Rijeka dva.

No bez obzira na formu obiju ekipa te na umor, jadranski derbi specifična je utakmica, dosad često prethodni rezultati ili status momčadi nisu bili važni. Ipak Hajduk i Rijeka imaju statistički najizjednačeniji međusobni omjer u povijesti HNL-a pa je uvijek riječ o utakmici koja nosi posebnu draž i posebnu motivaciju.

Kako ste doživljavali jadranski derbi kao igrač Rijeke, a kako kao igrač Hajduka, pitamo bivšeg nogometaša Igora Musu koji je u karijeri igrao za oba kluba.

– Naravno da ima razlika. Kad igrate te derbije u dresu Hajduka, pritisak je veći jer kad ste njihov igrač nekako predstavljate i Split i cijelu regiju. U Hajduku je uvijek vladao taj stav da u svaku utakmicu ulazite kao favorit, i naravno da je onda u derbijima pritisak na igračima veći.

Napravili ste transfer direktno iz Rijeke u Hajduk 1998. godine. Kakve su tada bile reakcije navijača, je li bilo kakvog animoziteta ili je sve prošlo glatko?

– Uh, nije bilo nimalo glatko, mogu reći da su navijači tada imali onaj argentinski, južnoamerički temperament. Bila je to neobična situacija, već sam praktički bio igrač Hajduka, ali sam zbog ugovora morao biti još mjesec dana u Rijeci. Nije mi to bilo lako razdoblje, palili su se dresovi, zastave, bilo je i zviždanja, negodovanja, prijetnji... Nakon nekog vremena to se izgladilo, ali je i dalje bilo pripadnika Armade koji nisu to zaboravili i zamjerali su mi.

Koja je vaša najveća ili najljepša uspomena iz jadranskog derbija. Imate li neki omiljeni trenutak?

– Imao sam dosta dobrih utakmica, zabijao sam i za jedne i za druge u derbijima, ali najviše mi je u sjećanju ostala utakmica u kojoj smo na prepunom Poljudu s Rijekom slavili 3:1. Nakon utakmice cijeli nam je Poljud zapljeskao, što je rijetkost. Sumnjam da će se to više ikad dogoditi na Poljudu. Jako mi je draga i utakmica na Kantridi, kad sam igrao za Hajduk i zabio u pobjedi 2:1 protiv Rijeke, to mi je bila jedna od prvih utakmica. Eto, ispada da imam po jedan derbi koji mi je posebno u sjećanju i kao igraču Rijeke i kao igraču Hajduka.

Kako danas gledate na momčad Ivana Leke i smjer u kojem se pod njim Hajduk kreće? Sviđa li vam se u kojem smjeru ide ta priča?

– Leku osobno dobro poznajem jer smo bili suigrači i znam da je odličan mladi trener s vrhunskim potencijalom. Nije mu bilo lagano na početku u Splitu, ali izdržao je taj početni period, držao se svoje vizije i stila i sad polako i strpljivo gradi priču s Hajdukom prema gore. Sviđa mi se kako radi, a uostalom, već se jako dobro pokazao u inozemstvu gdje je imao uspjehe i osvajao trofeje.

S druge strane, Sergej Jakirović uzdignuo je Rijeku 'iz mrtvih'. Jeste li, uzevši u obzir njegov mandat u vašem omiljenom Zrinjskom, vjerovali da može nešto napraviti kad je prije nekoliko mjeseci preuzeo tada pretposljednju Rijeku?

– Jakirović je imao sličnu situaciju kad je preuzeo Zrinjski, preuzeo je klub koji je bio u lošoj fazi i podignuo ga. Njegov dolazak u Rijeku imao je savršen tajming jer ga je zatekla loša situacija, pa mu je onda vjerojatno i dano više slobode kako bi izvukao Rijeku. To je trener koji zna što hoće pa je tako u Rijeci znao kojih se igrača treba riješiti, koje dovesti, a uz to je taktički odličan i zna motivirati momčad – rekao je Musa pa dodao:

– Baš mi je drago što u HNL-u ima sve više mladih trenera s velikim potencijalom i baš me zanima kako će se Leko i Jakirović taktički suprotstaviti jedan drugome na Poljudu.

Publika će biti prevaga

A kad smo već spomenuli veliki derbi na Poljudu, kakvu utakmicu prognozirate i, na kraju krajeva, za koga ćete navijati?

– Moram biti iskren i reći da ću u derbiju navijati za Hajduk, iako mi je i Rijeka jako draga. Naravno da neće biti lako protiv Rijeke koja je tradicionalno dobra na Poljudu i protiv Jakirovića koji sigurno zna što ih čeka. Ali mislim da će Hajduku jako puno značiti potpora navijača na punom Poljudu. Mnogi nisu ni svjesni koliki to zna biti vjetar u leđa, mislim da bi to mogao biti presudni faktor i zato u prognozi dajem malu prednost Hajduku – zaključio je Igor Musa.