Rijeka nije mogla odgoditi derbi na Poljudu. Hajduk se nada umoru, a Jakirović ima recept

U jeku kvalifikacija za europska natjecanja, analiziranja koeficijenata i ždrijeba, ovog će nam vikenda u fokusu ipak biti prava poslastica na domaćim travnjacima. U nedjelju u 21.05 na rasporedu je ukupno 171. izdanje jadranskog derbija, od čega 98. u HNL-u. Nakon ligaških pobjeda u prvom kolu, Hajduk će ugostiti Rijeku na Poljudu koji je bio potpuno rasprodan dva dana prije utakmice.

Rijeka tražila odgodu

– Poljud je rasprodan za utakmicu Hajduk – Rijeka koja se igra u nedjelju 30. srpnja na Poljudu. Sva mjesta koja su puštena sinoć su zauzeta, kao i dodatni kontingent ulaza B koji je u četvrtak poslijepodne stavljen u prodaju. Članovi i pretplatnici napunit će Poljud do posljednjeg mjesta. Hvala vam – službeno su priopćili iz Hajduka u petak prijepodne.

Zanimljivo je da Riječani nisu htjeli igrati ovaj susret. Imali su ga i pravo odgoditi zbog gustog europskog rasporeda, ali zahtjev za odgodu poslali su izvan predviđenog roka, tako da će morati nastupiti u Splitu tri dana nakon pobjede nad Dukagjinijem (1:0) u Prištini, u drugom pretkolu Konferencijske lige. Podsjetimo, HNS je prije nekoliko godina donio novo pravilo da klubovi koji igraju u Europi imaju pravo tijekom kvalifikacija odgoditi jednu utakmicu domaćeg prvenstva. Hajduk je proteklog tjedna kontaktirao Rijeku koja nije spominjala odgodu. U Rijeci su tek kasnije saznali za probleme s putovanjem s Kosova natrag u Hrvatsku pa su zatražili odgodu, no povjerenik za natjecanje u HNL-u Josip Brezni nije im mogao pomoći.

– Prema članku četiri propozicija natjecanja klubovi koji igraju u Europi imaju pravo na odgodu jedne utakmice, ako to zatraže najkasnije osam dana do tog susreta, automatski se odgađa, nema se što dalje odlučivati. No kako je Rijeka odgodu tražila nakon isteka roka, uputio sam ih da se obrate Hajduku jer mogao sam im udovoljiti jedino ako se Hajduk složi. Međutim, Hajduk je već prodao golem broj ulaznica i to nije mogao prihvatiti te mi nije ostalo drugo nego odgovoriti Rijeci da njezinu zahtjevu HNS ne može udovoljiti, da će se utakmica igrati po rasporedu – rekao je Brezni.

Iako je imao nominalno slabijeg suparnika ispred sebe, trener Rijeke Sergej Jakirović protiv Dukagjinija poslao je najjače snage na teren, a isto će, očekuje se, učiniti i u derbiju. U odnosu na završnicu prošle sezone, Jakirović je prvu momčad pojačao bivšim stoperom Sheriffa Stjepanom Radeljićem te krilnim napadačem Gorice Tonijem Frukom, a s klupe će svoju priliku čekati i druga imena poput bivšeg igrača Augsburga Franje Ivanovića i bivšeg igrača Borussije Dortmund Marca Pašalića. Na papiru Rijeka zaista izgleda moćno za hrvatske prilike, iako su iz kluba otišli važni igrači poput Matije Frigana i Princea Ampema.

Budući da će strateg Rijeke na teren poslati gotovo pa isti udarni kadar tri puta u tjedan dana, postavlja se pitanje hoće li igrači Rijeke biti umorni za ovaj dvoboj. Tu Hajduk pronalazi svoju priliku budući da su 'bijeli' svoju posljednju natjecateljsku utakmicu igrali još u prošli petak kad su na Maksimiru svladali Dinamo s 2:1 te su do novog derbija imali osam dana odmora.

Hajduk je ovog tjedna odigrao jednu utakmicu, no riječ je o laganoj prijateljskoj utakmici, čak se može reći i trening-utakmici protiv Solina u Mravincima. Iako je Hajduk slavio sa 7:1, na toj utakmici dogodilo se nekoliko važnijih stvari. Novi igrači Fahd Moufi i Vadis Odjidja-Ofoe se, prema izboru na toj utakmici, ali i prema onome što saznajemo s treninga, sve više približavaju statusu prvotimaca. Osim toga, prvi su put nakon dugo vremena zaigrali Lovre Kalinić i Josip Elez, dva pojedinca koja su dugo izostajala s travnjaka. Vrlo vjerojatno ih trener Hajduka Ivan Leko neće odmah protiv Rijeke bacati u vatru, ali sigurno će mu dobro doći zaoštravanje konkurencije na obrambenim pozicijama. U kadar se vraća i desni bek Dino Mikanović, a novih problema s ozljedama nema te Hajduk po zdravstvenom kartonu trenutačno izgleda možda i najbolje u protekle tri do četiri sezone.

Ono što uoči ovog dvoboja ne ide Hajduku u prilog međusobni je omjer u posljednje vrijeme. Otkako je Jakirović preuzeo klupu Rijeke, Hajduk i Leko ga još uvijek nisu uspjeli pobijediti. U veljači ove godine Rijeka je slavila na Poljudu 2:1, a dva mjeseca kasnije na Rujevici 2:0, i dojam je da je trener Rijeke uspio taktički nadmudriti trenera Hajduka u oba ta susreta.

Vrlo tijesan omjer

Kad generalno gledamo omjer jadranskih derbija, momčadi su poprilično izjednačene. Od dosad odigranih 97 jadranskih derbija Hajduk je upisao pobjedu 38 puta, Rijeka 35 puta, dok su 24 ogleda završena bez pobjednika. I gol-razlika je tek malo na Hajdukovoj strani (132:127), a kad sve ove brojke svedemo na jedno značenje, dolazimo do zaključka da u povijesti HNL-a ne postoji rezultatski izjednačenije suparništvo dvaju klubova po međusobnom omjeru.

Upravo zbog te rezultatske napetosti ovog derbija, a i zbog činjenice da su svi članovi 'velike četvorke' hrvatskog nogometa na početku sezone pokazali da imaju što reći u 2023./2024., nije ni čudo da se 98. prvenstveni jadranski derbi održava na prepunom Poljudu te da će sve oči hrvatskih ljubitelja nogometa u nedjelju navečer biti uperene u igrače Ivana Leke i Sergeja Jakirovića.