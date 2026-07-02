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ŠESNAESTINA FINALA

Dalić uoči Portugala: Svjetsko prvenstvo za nas tek sada počinje, vjerujem u prolaz

SP 2026 Philadelphia: Konferencija za medije na kojoj su prisustvovali Zlatko Dalić i Ivan Perišić
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
02.07.2026.
u 22:08

"Nemamo nikakvih ozljeda, nikakvih problema, svi treniramo, samo što je izuzetno vruće, ali kako nama tako i protivniku", poručio je Dalić

Hrvatska i Portugal večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, a susret je izazvao veliko zanimanje i izvan dviju zemalja. Uoči dvoboja oglasio se izbornik Zlatko Dalić, koji je za HRT poručio da za hrvatsku reprezentaciju Svjetsko prvenstvo tek sada počinje.

Naglasio je izbornik kako se neće predati i da će dati sve od sebe kako bi prošli u osminu finala. "To smo pokazali puno puta, osobito u zadnjim utakmicama protiv Brazila, Kolumbije, protiv Engleske, ali važno je da ne smijemo griješiti. Najvažnije je da greške svedemo na minimum, jer ovaj će protivnik to kazniti kao Englezi. Moramo imati puno veću koncentraciju, odgovornost u svakom dijelu terena i moramo biti na 100 %, čak možda i više od 100 %, da prođemo protivnika ovoga koji je težak. Ja sam optimist, vjerujem u nas", izjavio je Dalić za HRT.

Što se tiče zdravstvenog kartona, svi su igrači spremni i na raspolaganju izborniku. "Nemamo nikakvih ozljeda, nikakvih problema, svi treniramo, samo što je izuzetno vruće, ali kako nama tako i protivniku. Tako da s te strane mi nemamo problema, svi su igrači zdravi, svi su igrači spremni, evo čekamo taj početak", rekao je.

Portugal je u grupnoj fazi upisao dva remija i pobjedu. "Jedna fantastična reprezentacija koja ima sjajne pojedince, pogotovo u veznom redu koji imaju zaista veliku tehniku, veliko iskustvo. Njihov izbornik je fantastičan, zna postaviti situaciju. Imaju Ronalda koji je postigao 100 golova, tako da s te strane protivnik jako težak. Oni se malo muče isto u prvenstvu i oni su imali dvije utakmice koje nisu uspjeli pobijediti, dobili su Uzbekistan, ali nas to ne smije zavarati, znamo kako su jaki, a igrali smo već nekoliko puta s njima, zadnji put smo mi pobijedili 2:1 u prijateljskoj utakmici, ali ovo je nešto sasvim novo", kazao je strateg na klupi Vatrenih.

Faktor iznenađenja protiv Gane bio je Nikola Vlašić koji se pokazao na kraju kao junak susreta. "Što je bilo protiv Gane, bilo je zaista jako dobro i ja od cijelog prvenstva govorim da su bitni igrači koji ulaze, koji unose novi ritam, novu energiju. Mi to, evo, do sada imamo, tako da je to jako dobro. Nećemo puno mijenjati, imamo svoj sastav, imamo svoju priču koja je bila dobra protiv Gane, tako treba nastaviti. Ali kažem, nama su bitni svi igrači koji su tu i meni je žao što njih 7-8 ne može igrati, ali to je tako, jednostavno nema se puno prostora. Nemamo puno dilema, idemo se spremiti i dati sve od sebe da budemo dobri", zaključio je izbornik.

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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

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Dalić je nogometni put započeo u rodnom Livnu, u Troglavu, a igračku karijeru kasnije je gradio kroz nekoliko klubova bivše Jugoslavije i Hrvatske. U više navrata nosio je dres splitskog Hajduka, a igrao je i za vinkovačku Cibaliju, podgoričku Budućnost, mostarski Velež te varaždinski Varteks, klub u kojem je ostavio i najdublji trag te se kasnije vratio u drugačijoj ulozi.

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