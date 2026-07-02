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OSMINA FINALA

Evo kada i protiv koga će igrati Hrvatska ako prođe Portugal

FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
02.07.2026.
u 23:04

Rezultat iz Inglewooda s posebnom pažnjom pratili su u taboru hrvatske reprezentacije. Naime, pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala, koji se igra od 1 sat iza ponoći, u osmini finala će odmjeriti snage upravo protiv raspoložene Španjolske

Španjolska nogometna reprezentacija ostvarila je uvjerljivu pobjedu (3:0) protiv Austrije u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Inglewoodu te tako potvrdila status jednog od glavnih favorita turnira. Ovim rezultatom "Furija" je izborila osminu finala, gdje čeka boljeg iz sutrašnjeg okršaja između Hrvatske i Portugala.

Dominacija momčadi Luisa de la Fuentea bila je vidljiva tijekom cijelog susreta. Španjolci su poveli u 36. minuti preko Mikela Oyarzabala, a prednost su udvostručili u 66. minuti kada je svoj reprezentativni prvijenac postigao Pedro Porro. Konačan rezultat postavio je sjajni Oyarzabal svojim drugim pogotkom na utakmici u 89. minuti nakon asistencije Marca Cucurelle.

Ovom pobjedom Španjolska je napokon prekinula 16-godišnji post u nokaut-fazi svjetskih prvenstava. Nakon što su 2010. godine podigli trofej prvaka svijeta, "Furija" je na narednim turnirima redovito zapinjala u ranoj fazi natjecanja, uključujući ispadanja od Rusije 2018. i Maroka 2022. godine.

Rezultat iz Inglewooda s posebnom pažnjom pratili su u taboru hrvatske reprezentacije. Naime, pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala, koji se igra od 1 sat iza ponoći, u osmini finala će odmjeriti snage upravo protiv raspoložene Španjolske. Izabranici Zlatka Dalića sada znaju točno što ih čeka ako uspiju preskočiti prepreku zvanu Portugal – sudar s jednom od taktički najdiscipliniranijih i najučinkovitijih momčadi na ovom prvenstvu. Španjolci su grupnu fazu zaključili bez primljenog pogotka, a pobjednik sraza Hrvatske i Portugala upravo će protiv njih tražiti prolaz u četvrtfinale 6. srpnja na stadionu u Dallasu.

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Ključne riječi
Španjolska Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026.

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Dalić je nogometni put započeo u rodnom Livnu, u Troglavu, a igračku karijeru kasnije je gradio kroz nekoliko klubova bivše Jugoslavije i Hrvatske. U više navrata nosio je dres splitskog Hajduka, a igrao je i za vinkovačku Cibaliju, podgoričku Budućnost, mostarski Velež te varaždinski Varteks, klub u kojem je ostavio i najdublji trag te se kasnije vratio u drugačijoj ulozi.

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