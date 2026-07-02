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PIŠE THE ATHLETIC

Ovo što se događa na Svjetskom prvenstvu nije normalno

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - France v Sweden
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
02.07.2026.
u 22:50

U analizi za The Athletic ugledni novinar Oliver Kay ističe kako je ovogodišnje Svjetsko prvenstvo po mnogočemu neobično jer su najveće nogometne zvijezde preuzele glavne uloge i apsolutno dominiraju turnirom.

Povijesno gledano, Svjetsko prvenstvo bilo je brutalna i nemilosrdna pozornica koja često nije poštovala reputacije. Međutim, ovogodišnje izdanje donosi potpuni zaokret. Dok su legende poput Diega Maradone, Zinedinea Zidanea ili čak mlađeg Lionela Messija u prošlosti često osjećale nesnosan pritisak igranja na najvećoj svjetskoj smotri, situacija u 2026. godini potpuno je drukčija. U analizi za The Athletic ugledni novinar Oliver Kay ističe kako je ovogodišnje Svjetsko prvenstvo po mnogočemu neobično jer su najveće nogometne zvijezde preuzele glavne uloge i apsolutno dominiraju turnirom.

Kay podsjeća na primjere velikana koji se nisu proslavili na SP-ima, poput Ronalda, Ronaldinha ili Franka Lamparda, koji je, unatoč stotinama golova u karijeri, ostao bez pogotka na svjetskim prvenstvima. Glavni razlog tome bio je, osim pritiska, i fizička te mentalna iscrpljenost nakon klupskih sezona. „To je ono što ovo ljetno Svjetsko prvenstvo čini tako neobičnim. Najveće zvijezde igre nisu samo došle na zabavu; one su njome dominirale“, piše Kay.

Utrka za Zlatnu kopačku i Zlatnu loptu pretvorila se u spektakl. Messi i Kylian Mbappé vode utrku za Zlatnu kopačku s po šest golova, ali imaju konkurenciju: Harry Kane i Erling Haaland imaju po pet, Ousmane Dembélé i Vinícius Júnior po četiri, a čak je i Ronaldo, unatoč teškom turniru, zabio dva gola. Lamine Yamal, Jude Bellingham, Mohamed Salah i Luis Díaz također su se upisali u strijelce. Michael Olise još nije zabio, ali ima pet asistencija i briljira.

Iz utakmice u utakmicu, pod pritiskom, najveća imena isporučuju. Messi i Mbappé igraju slobodno, Kane, Haaland i Vinícius Jr. donose odluke kada je najpotrebnije. Kad je Engleska gubila 1:0 protiv DR Konga u Atlanti, Kane je preokrenuo – najprije glavom, a zatim snažnim udarcem u 86. minuti.  Takvi trenuci nisu novost za Kanea, ali jest novost da ih istodobno isporučuje toliko velikih zvijezda.

Na SP-u 2010. igrači poput Messija, Ronalda, Rooneyja, Drogbé i Kake zabili su ukupno samo dva gola. 2006. jedini vrhunski strijelac bio je Miroslav Klose. 2022. Messi i Mbappé jesu dominirali, ali Ronaldo i mnogi drugi nisu. Naravno, ovo je turnir s više golova (2,94 po utakmici), dijelom zbog proširenog formata na 48 reprezentacija i slabijih protivnika. Ipak, i slabije reprezentacije pokazale su čvrste obrane, a golovi se zabijaju protiv svih, ne samo „malih”.

Autor potom naglašava kako je jedan od ključnih faktora za ovakve predstave napredak u sportskoj znanosti, prehrani i kondicijskoj pripremi. „Umjesto da na Svjetsko prvenstvo stignu iscrpljeni, kao što je to bio slučaj u prošlosti, oni su izgledali spremni i voljni krenuti punom snagom od prve utakmice“, navodi Kay u svojoj kolumni za The Athletic.

Mbappé, koji je na Europskom prvenstvu 2024. izgledao umorno, sada je u formi života. Bit će još testova: Kane čeka visinska i klimatska iskušenja u Mexico Cityju, a jedan od duela Haalanda i Viníciusa Jr. sigurno će značiti i kraj puta za nekoga. Španjolski 18-godišnjak Lamine Yamal još se vraća nakon ozljede, ali pokazuje iznimnu kvalitetu. "Nogomet je posljednjih godina sve više fokusiran na individualne zvijezde, ali i dalje se od njih traži prilagodba sustavu i kolektivu. I upravo zato je neobično ono što gledamo: najveće zvijezde ne samo da igraju dobro – one dominiraju cijelim turnirom. Rijetko se događa da toliko velikih igrača istovremeno briljira na Svjetskom prvenstvu. Ali ovog ljeta, zvijezde su se – barem zasad – posložile", zaključuje The Athletic.

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Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026.

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