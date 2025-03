U reprezentaciju se vraća dobro poznato lice, ali izgleda da su tri imena definitivno otpisana

Rukometašice Hrvatske okupit će se u ponedjeljak 3. ožujka. Riječ je o EHF tjednu koji traje do 9. ožujka. Na popisu izbornika Ivice Obrvana 19 je igračica, a još četiri nalaze se na listi pričuva i mogu biti pozvane naknadno ako se ukaže potreba. Nakon dugo vremena reprezentaciji se priključuje Ana Debelić, koja je odnedavno nova članica kluba iz Koprivnice. Uz nju, dva su potpuno nova imena u odnosu na zadnje okupljanje, odnosno Europsko prvenstvo. To su vratarke Petra Marinović, koja trenutačno brani u Mađarskoj, i Lea Zetović, vratarka zagrebačke Lokomotive. One su prošle sve mlađe kategorije hrvatskih reprezentacija i bit će ih zanimljivo vidjeti u kombinaciji s Lucijom Bešen. Tu su ponovno: lijevo krilo Andrea Šimara i desno krilo Lara Burić, koje su propustile zadnju akciju i sada su na raspolaganju izborniku.

Reprezentacija se okuplja u Zagrebu u 11 sati i odmah nakon toga produžuje put do Preloga i hotela Panorama, gdje ima savršene uvjete za tjedan dana treninga i podizanja tjelesne spreme. Potkraj tjedna dogovoren je i trening susret sa Slovenijom. Podsjećamo, našu seniorsku reprezentaciju početkom travnja očekuje doigravanje za Svjetsko prvenstvo 2025. godine protiv Španjolske. Prvi susret na rasporedu je 10. travnja u Koprivnici u 17.30 sati, a uzvrat tri dana kasnije u Algecirasu u 12 sati.

Ivica Obrvan ostao je dosljedan i na ovo okupljanje nije pozvao tri igračice koje su bile ključne u osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu u Danskoj 2020. godine. Riječ je o vratarki Tei Pijević, srednjoj vanjskoj Valentini Blažević te lijevoj vanjskoj Ćamili Mičijević. Sve tri i dalje su aktivne, sve tri igraju u jakoj rumunjskoj ligi. Neke uspješnije, neke manje uspješne. Sada je svima jasno da te tri igračice neće igrati za reprezentaciju Hrvatske, barem ne dok je izbornik Ivica Obrvan. Izbornik, koji je trenutačno i trener Podravka Vegete, pokušat će s nešto malo iskusnijih i nešto malo mlađih igračica do plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se u prosincu ove godine igrati u Nizozemskoj i Njemačkoj.

Hrvatska je prvi put igrala na Svjetskom prvenstvu 1995. godine u Austriji i Mađarskoj, a do sada je propustila sedam natjecanja. Na posljednja dva SP-a je bila, ali bez značajnih rezultata – u Španjolskoj 2021. osvojili smo 18., a 2023. godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj 14. mjesto. Baš na tom zadnjem SP-u reprezentaciju je prvi put vodio Ivica Obrvan. Imali smo sjajnu priliku izboriti četvrtfinale u izravnom susretu protiv Mađarske. Trebala nam je pobjeda, vodili smo u 54. minuti s 22:18, sve je bilo idealno, a onda smo stali. Mađarska je u zadnjih šest minuta napravila seriju od 5:0 i mi smo ispali iz utrke za plasman među osam najboljih. Ispadanjem smo izgubili i mogućnost nastupa na kvalifikacijskom turniru za plasman na Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Od igračica koje je prvi put kao izbornik vodio na svom prvom velikom natjecanju, Obrvan više ne računa na Mičijević, Blažević, Pijević, Kalaus Žulj i Šenvald.

Hoće li Španjolska biti nepremostiva prepreka za Obrvana? Možda hoće, možda neće. Činjenica je da je Hrvatska pobjedom nad Farskim Otocima (op. p. završilo je neodlučeno) na Europskom prvenstvu prošle godine mogla biti nositelj i mogli smo imati puno lakši put do Svjetskog prvenstva. Ovako, bit će jako, jako teško. Istina, Španjolska je loše odigrala zadnje Europsko prvenstvo, ali bila je bez dvije najbolje igračice, koje se sada vraćaju u roster. Španjolska ima dvije osvojene medalje na svjetskim prvenstvima. Bile su jednom druge, a jednom treće. I nije to bilo tako davno. Finale SP-a izgubile su 2019. kada ih je pobijedila Nizozemska u Japanu, a broncu su osvojile 2011. u Brazilu. No prije četiri godine bile su sjajne četvrte, na domaćem parketu.

Ivica Obrvan napravio je ove sezone sjajan posao s klubom, Podravka Vegeta igrat će među 12 najboljih u Ligi prvaka. Za plasman u četvrtfinale Koprivničanke će se nadmetati protiv Bresta. Činjenica je da je velik broj igračica Podravke u reprezentaciji (Bešen, Šimara, Prkačin, Barišić, Birtić, Kragulj, Debelić i Brkić) i trebale bi biti donekle uigrane, no ono što Obrvan nema u reprezentaciji, a ima u klubu su sjajne sestre Pandža (igraju za Austriju) i Pletikosić (igra za Crnu Goru). S njih tri to bi bila drukčija priča za Hrvatsku, ali, eto, stjecajem raznih okolnosti igraju za druge države.