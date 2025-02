U ponoćnoj drami zakomplicirao se novi transfer Dinama. Večernji donosi sve detalje posla

U nedjelju je Leon Belcar obavio zajedničko fotografiranje s momčadi Varaždina, poveo momčad kao kapetan u susretu sa Slavenom Belupom i oprostio se od svog kluba te spakirao stvari za odlazak u Zagreb. Doduše, u toj oproštajnoj Belcarovoj utakmici Varaždin je izgubio na svom travnjaku (0:1), ali vjerujemo da je on odmah nakon završetka tog susreta glavom bio u Dinamu.

Naime, znalo se da dolazi u maksimirski klub u kojem je još kao vrlo mlad, s deset godina, proveo godinu dana u nogometnoj školi. No, ta putovanja ipak su mu bila previše, pa se vratio u Varaždin za koji je dosad odigrao 86 utakmica. I sve je bilo zapravo dogovoreno, Dinamo je trebao platiti milijun i pol eura odštete za varaždinsku desetku.

Posudba u zadnji čas

U ponedjeljak, posljednjeg dana prijaznog roka, stigao je u Dinamo i krenuo na liječničke preglede koji su u maksimirskom klubu iznimno rigorozni pa i naporni. I do kasno u noć nikakve vijesti nisu stizale iz Dinama, čekao se taj potpis ugovora koji se onda i dogodio već pri isteku prijelaznog roka. No, Belcar nije postao igrač Dinama, već je došao na posudbu do ljeta uz mogućnost otkupa ugovora. Dosta neobično jer, kako smo rekli, sve je već bilo dogovoreno oko transfera. Nagađalo se je li nešto 'zapelo' na Belcarovom liječničkom pregledu ili pak oko novca, visine odštete, dinamike plaćanja ili tko zna čega, jer kad je o transferima riječ puno se toga lako može zakomplicirati.

Lako bi moglo biti da je ipak riječ o liječničkom pregledu iako iz Dinama o tome ne žele govoriti. No, zato smo iz varaždinskog izvora doznali da je Belcar u posljednje dvije godine imao određenih zdravstvenih problema. Nisu nam željeli otkrili o čemu je riječ, a ako su u Dinamu nešto i pronašli, onda je za očekivati da će nastaviti s pretragama koje do kraja nisu mogli napraviti u ponedjeljak. A dok nisu u sve sigurni logično je da su se odlučili na opciju posudbe s mogućnosti otkupa ugovora na kraju sezone, pa je onda logično i Varaždin pristao na posudbu.

Teško je naslutiti o kakvim se problemima radi, to prije jer je Belcar odigrao sve utakmice za Varaždinu u ovoj sezoni, propustio je samo dvije kad je skupio žute kartone, od 20 utakmica u 18 je bio u početnoj postavi.

Propustio kraj prošle sezone

Belcar treba Dinamu, pogotovu sad kad je ponovno ozlijeđen Josip Mišić. Belcar je prilično univerzalan vezni igrač, većinu utakmica za Varaždin igrao je na poziciji šestice, defenzivnog veznog, dakle na poziciji koju inače drži Josip Mišić, iako znao je igrati i ofenzivnije, pa i na pozicije desetke, a broj deset nosio je u Varaždinu. Dakle, zbog ozljede ili zdravlja nije propustio nijednu utakmicu HNL-a ove sezone, nije igrao samo u dvije utakmice Kupa te dvije u HNL-u zbog žutih kartona.

No, u prošloj sezoni, u završnici prvenstva nije ga bilo, od početka travnja do kraja sezone 25. svibnja odigrao je samo po jedno poluvrijeme protiv Lokomotive i Dinama, u posljednjih šest kola nije ga bilo u momčadi, ni na klupi, ne znamo je li zbog tih zdravstvenih problema.

Sad tek treba vidjeti kako će se sve razvijati, koliko znamo Cannavaro ga je želio baš zato što nema Mišića i vjerojatno bi vrlo brzo Belcar našao svoje mjesto u momčadi, iako i dalje ima konkurenciju u Dinamu, primjerice u Marku Rogu i Branku Paviću, te kapetanu Arijanu Ademiju koji je nerijetko pokrivao tu poziciju.

Tako plavi sad, osim Mišića, Ademija i Pavića, za poziciju zadnjeg veznog imaju posuđene igrače, Roga i Belcara (to je igrao i Franjić, ali on je doveden, također na posudbu) da pokrije poziciju lijevog beka, s tim da tek treba vidjeti hoće li Belcar biti spreman, dok se Rog oporavljao od ozljede. A pred plavima je iznimno težak raspored, u subotu igraju na Rujevici protiv vodeće Rijeke koja plavima bježi četiri boda, potom im u Maksimir dolazi Osijek u četvrtfinalu Kupa, a onda slijedi maksimirski derbi s Hajdukom u nedjelju 2. ožujka.

Sve su to možda i ključne utakmice za maksimirski klub, utakmice u kojima može do kraja ugroziti svoje konkurente u borbi za naslov prvaka, ali i porazima otići na jako veliki bodovni zaostatak koji bi onda bilo iznimno teško nadoknaditi.