U ovom je trenutku Dinamu trebao netko kao Ante Čačić: Ima "spiku" u svlačionici

Prije utakmice Gorice i Dinama moglo se čuti:

– Ante Čačić još nije ni počeo voditi svoju prvu utakmicu Dinama, a već je osvojio naslov.

Aludiralo se, naravno, na činjenicu da je dan prije Rijeka slavila nad prvim pratiteljem plavih, Osijekom, a da je prije utakmice u Velikoj Gorici Hajduk remizirao u Koprivnici. Dinamo je tako dobio priliku s tri nova boda napraviti veliku razliku u odnosu na pratitelje, trebalo je samo odraditi tu 'formalnost', pobijediti Goricu.

Treba im samo sedam bodova

No ta je utakmica bila daleko od formalnosti, morali su plavi pošteno oznojiti svoje dresove i gotovo 90 minuta napadati i pritiskati domaćine. I radili su to jako dobro, jurnuli su od starta i pokušali odmah pogotkom slomiti otpor. No Gorica je imala fenomenalnog vratara Dominika Kotarskog koji plavima nije dopustio da ni iz najvećih prilika postignu pogodak.

Dinamo se tako trudio sve do 86. minute kada je gotovo svima na stadionu u Velikoj Gorici pao kamen sa srca i nije čudno što se još dugo slavio pogodak neumornog kapetana Arijana Ademija.

Važno je da Dinamo, pogotovu u još četiri kola do kraja prvenstva, ostane tako borben i angažiran do kraja. Zapravo, čak i ne mora do kraja, plavima je iz te četiri utakmice dovoljno sedam bodova. U svakom slučaju plavi imaju pravo na optimizam uz takav pristup, a to će im trebati i u nedjelju kod Lokomotive.

Sad se pokazuje da je odluka o promjeni trenera izgleda bila dobra, koliko god nije popularno promijeniti prvog čovjeka struke pet kola prije kraja, i to trenera koji je i tada držao prvo mjesto, činjenica je da je Dinamo s Antom Čačićem istrčao s puno većom energijom. Upravo mu je to nedostajalo u posljednje vrijeme, i sami igrači s kojima smo pričali prije Gorice priznali su da je postojao pad energije.

Sama promjena trenera donosi dobro poznati pozitivni šok, razdrma se momčad, kako nam je davno govorio Vlatko Marković:

– Nova metla bolje mete.

Jasno je da Čačić na dva, tri treninga nije mogao nešto posebno napraviti, ali mogao je igračima vratiti samopouzdanje.

– Razgovarao sam s njima, skupno i pojedinačno – rekao je Čačić.

Očito je da Čačić ima 'spiku' u svlačionici, da je uspio dobiti od svojih igrača da s puno više energije uđu u utakmicu. Kvaliteta plavih nije nikad bila upitna.

Što se tresete, zabit ćemo

Osim 'spike' s igračima, Čačić je donio i mirnoću. Zna se da će on potjerati igrača koji se ne ponaša u skladu s onim što traži od njega, ali s druge strane, potpuno je miran u utakmicama. Gledali smo ga u nedjelju u Gorici, do tog pogotka u 86. minuti nije gotovo uopće gestikulirao niti je pokazivao ikakvu nervozu iako su minute nesmiljeno isticale. Očito je to onaj isti Čačić od prije desetak godina. Dovoljno je sjetiti ga se u onoj ludoj utakmici protiv Ludogoreca, gotovo su ga smijenili kad je u prvoj utakmici bilo 1:1, a sigurno bi ga smijenili da u drugoj nije prošao. I tada je nekoliko minuta prije kraja utakmice, kada je bilo 2:2 i Dinamo je bio na rubu ispadanja od bugarskog kluba koji je vodio kasniji trener plavih Ivajlo Petev, Čačić smirivao svoju nervoznu klupu:

– Što se tresete, zabit ćemo gol – rekao im je.

I Dinamo je zabio, Domagoj Vida je pogodio u debeloj sudačkoj nadoknadi produžetaka.

Čačić je bio takav i kad je vodio reprezentaciju. U to je vrijeme naša nacionalna vrsta igrala možda i najljepši nogomet, a sad smo od Dinama u Gorici vidjeli puno ljepšu igru nego u posljednje vrijeme. Čačić traži brži nogomet, dubinu, želi napadačku igru.

Imenovan je privremenim trenerom, no ako sve napravi vrhunski do kraja, možda mu ponude trajni posao u Dinamu.

– Stavio sam se u službu Dinama, kao dinamovac tu ponudu ne mogu stavljati na vagu. Trenutačno razmišljam samo kako da završim sezonu i osvojim titulu prvaka, a što će biti u budućnosti, to ćemo vidjeti – rekao je trener Dinama Čačić.

