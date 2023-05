U finalu će biti igra mačke i miša, u opasnosti rekordna pobjeda iz 2011.

Rukometaši PPD Zagreba i Trogira igrat će danas (15.15 sati) u finalu 31. izdanje hrvatskog kupa. Zagrebaši su u polufinalu bili bolji od Sesveta 30:24. Trogir je pak pobijedio Bjelovar 27:26 i prvi put postao finalist kupa. Zagrebu je to 30. jubilarno finale, a Trogiru prvo. Po svemu sudeći bit će to igra mačke i miša u finalu, a u opasnosti je i rekordna pobjeda u povijesti finala. U finalu 2011. PPD Zagreb pobijedio je Poreč s 18 pogodaka razlike.

Jedanaest pogodaka Čupića

– Čestitke za početak i mojim igračima i protivniku. Teško je bilo pripremiti utakmicu, doživjeli smo emotivno pražnjenje nakon osvajanja lige. Imali smo nekoliko grešaka u prvom dijelu i vratili smo Sesvete u život. Nisam imao ideju staviti načetog Dodića, no trebali smo razigravača i on je bio taj koji nas je napadački doveo u život. Znamo Trogir, ulazimo s respektom i moramo jednostavno imati pravi ulazak u susret kako bismo do kraja dali priliku svima – rekao je Slavko Goluža, trener PPD Zagreba.

GALERIJA Jandroković, Šola, Navojec, Hrebak i drugi poznati zaigrali rukomet

Najefikasniji igrač utakmice između "plinara" i Sesvećana bio je Ivan Čupić, koji je postigao 11 pogodaka. – Favoriti jesmo, no trebalo je to pokazati na terenu. Drugo poluvrijeme bilo je kvalitetnije, duža klupa i na kraju zaslužena pobjeda. Došli smo ovamo osvojiti trofej i treba se sada pripremiti za finale. Kup je takvo natjecanje, treba biti pravi uvijek i cilj je, naravno, prikazati pravu igru i osvojiti titulu – rekao je.

Ivan Dumenčić, srednji vanjski Sesveta, žali što nije u Portugalu. – Da, tamo se održava Europsko prvenstvo u rukometu na pijesku. Godinama sam dio te reprezentacije, no ove godine EP su stavili prilično rano pa, primjerice, naša reprezentacija ne može računati na pet, šest kvalitetnih igrača. Istina, mogao me klub pustiti, no prioritet je ipak bio nastup u polufinalu kupa. Dobro je da će Bura stići na četvrtfinale. Njega je mađarski klub Gyöngyös pustio odmah poslije utakmice domaćeg prvenstva, koja je zbog njega igra nešto ranije u subotu kako bi naš igrač stigao na vrijeme na avion za Portugal – rekao je Dumenčić.

VEZANI ČLANCI:

Silvio Ivandija, trener Sesveta, bio je malo razočaran. – Mislim da su suci puno griješili na našu štetu. Ništa, idemo dalje, momčad ostaje na okupu, došli su nam već sada neki igrači, od kojih će Karlo Godec biti pravo pojačanje – istaknuo je Ivandija.

Kasna jurnjava Bjelovara

Kao što se moglo i očekivati, susret Bjelovara i Trogira bio je prepun čvrstih duela, sjajnih vratarskih obrana i na kraju velike drame. Trogir je vodio od početka do kraja. U prvom dijelu njegova najveća prednost bila je pet pogodaka razlike. Bjelovar se jako mučio. Osim Matea Lukačeca nije imao pravog raspoloženog igrača koji bi mogao popucati jako pokretljivu i čvrstu obranu Trogira.

Uza sve, Luka Baković fantastično je raspoložen i već u prvom dijelu imao je devet obrana. Na kraju prve dionice Bjelovarci su zaostajali pet pogodaka (12:7). U završnici drugog poluvremena Bjelovar kreće u sveopću jurnjavu, krade tri lopte i u posljednjim trenucima stiže do minimalnog zaostatka. Na njegovu žalost vremena za potpuni preokret više nije bilo.

VIDEO: Zlatko Dalić objavio popis za Ligu naciju, prvi put pozvao jednog igrača