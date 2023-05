'Plinari' nadigrali Sesvete: U nedjeljnom finalu igraju protiv Trogira

U finalu ovosezonskog Hrvatskog kupa za rukometaše igrat će Trogir i PPD Zagreb, Trogir je u prvom polufinalu završnog turnira u Poreču svladao Bjelovar sa 27-26 (12-7), dok je potom branitelj naslova sa 30-24 (13-12) nadigrao Sesvete.

Trogir je tako postao 16. klub koji će zaigrati u finalu Kupa, a do pobjede je stigao lakše no što to konačni rezultat pokazuje. Minuti i 47 sekundi prije kraja bilo je 27-23, a Bjelovarčani su potom samo ublažili poraz, posljednji gol postigli su četiri sekunde prije isteka vremena.

GALERIJA Mladi rukometaši MRK Sesvete i njihovi treneri prošli edukaciju „Oživi me“

Roko Trivković postigao je šest golova za Trogir, Goti Maričić je dodao pet, dok je Mateo Lukačec s osam golova predvodio Bjelovar. Najbolji u sastavu PPD Zagreba, koji je u 31. izdanju ovog natjecanja stigao do svog 30. finala (28 puta je bio pobjednik), bio je Ivan Čupić sa 11 golova, a Timur Dibirov je dodao šest. Patrik Hršak sa šest i Davor Gavrić s pet pogodaka bili su najefikasniji kod Sesveta.

VEZANI ČLANCI:

Finale je na programu u nedjelju od 15.15 sati. U subotu će od 17.30 sati finale igrati rukometašice, a sastaju se Lokomotiva i Podravka Vegeta.

VIDEO Zlatko Dalić objavio popis za Ligu naciju, prvi put pozvao jednog igrača