U Bayernovu stožeru je čovjek koji navija za Hajduk i proučava hrvatski nogomet iz 30-ih i 40-ih godina

Tko je austrijski Hrvat René Marić, prvi pomoćnik prvoga trenera Bayerna Vincenta Kompanyja? Na Bayernovoj stranici stoji kako je René Marić rođen 4. rujna 1992. godine u Oberndorfu kod Salzburga. Nacionalnost: Austrijanac. Horoskopski znak: djevica. Dolazak u Bayern: 15. studenoga 2023. godine.

Predstavljajući Marića, Bayernova stranica u podužem tekstu navodi:

"U stručnome stožeru Vincenta Kompanyja René Marić najdugovječniji je među pomoćnicima. Taj 31-godišnjak počeo je raditi u najtrofejnijem njemačkom klubu u studenome prošle godine kao šef tima za razvoj trenera i filozofije nogometa. U proljeće je Austrijanac preuzeo i momčad Bayerna U-19, dovevši je prvi put do četvrtfinala Lige mladih prvaka mladih (ispali od Olympiacosa, nap.a.), a sada je stigao u postavu trenera prve momčadi – bilo je to prilično radno razdoblje."

Navijač od malih nogu

– Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je turbulentno, ali i vrlo zanimljivo. Za mene je također privilegij raditi na toliko različitih pozicija u ovakvom klubu – kazao je Marić, za kojega se navodi kako je rođen nedaleko od njemačko-austrijske granice te kako je od malih nogu navijač Bayerna. Gdje god su se u regiji mogle nabaviti ulaznice za utakmice, René Marić bio je tu sa svojom obitelji – bilo da je riječ o prvoj momčadi Bayerna, ženskoj ekipi ili rezervama.

Ali od mladosti, njegova veza s nogometom bila je daleko veća od navijačke. Kao tinejdžer trenirao je na amaterskoj razini i bio je jedan od osnivača taktičkog bloga spielverlager.de, kojim je bio lansiran u orbitu. Tijekom studija psihologije u Salzburgu upoznao je trenera RB Leipziga Marca Rosea, koji je tada radio u akademiji RB Salzburga.

– Gledao sam njegovu momčad i tako smo se susretali – otkriva Marić. Poznanstvo je preraslo u partnerstvo; prvo u omladinskom pogonu, kasnije i kao pomoćni trener prve momčadi Salzburga:

– Bila je to velika prilika za mene. Jako sam mu zahvalan na tome – naglasio je Marić.

Marić je pratio Rosea u drugim klubovima, postavši najmlađi pomoćni trener u Bundesligi s 27 godina u Borussiji Mönchengladbach, prije nego što su se razišli 2022., nakon još jedne godine zajedno u Borussiji Dortmund. Marić se na jednu sezonu pridružio Leeds Unitedu u Premier ligi. Njegov novi šef Kompany stoga prepoznaje iskustvo kojim se Marić hvali unatoč mladosti, kao i njegovo "dobro taktičko znanje i sjajno razumijevanje igre".

Pomoćni trener uvijek je gledao širu sliku: osim što je magistar psihologije i vlasnik Uefa Pro licence, Marić je i publicist. Njegova knjiga "Nogomet kroz nogomet" objavljena je 2015. godine, a nedavno je uslijedilo njezino sljedeće izdanje "Analiza nogometa".

O Renéu Mariću, predstavljajući ga kao najvažnijega nogometnoga teoretičara u Europi, pisali su ugledni svjetski mediji: New York Times, The Guardian, The Athletic, Sky Sports...

Tobias Escher, nogometni novinar koji Marića dobro poznaje i s njim je nekoliko godina surađivao kao pisac, fascinirano je promatrao kako se srednjoškolac kojega je nekada poznavao pretvara u trenera kakav je danas: "Hobi mu je postao posao", kazao je Escher za The Athletic.

TSU Handenberg amaterski je nogometni klub u Handenbergu, u austrijskom selu uz zapadnu granicu s Njemačkom. Marić, koji je rođen u Salzburgu, malo južnije, igrao je za njih kao mladić i bio je, po svemu sudeći, angažirani "nogometaš s mozgom" da vodi utakmicu kao broj 10 ili češće kao libero. U svojim kasnim tinejdžerskim godinama Marić je pretrpio ozbiljnu ozljedu koljena, dovoljno tešku da je pomisao na postizanje bilo kakve smislene profesionalne, pa čak i amaterske, razine bila malo vjerojatna.

Počeo s U-11

Tako je jedan član vodstva TSU Handenberga, Gunter Russinger, predložio Mariću da vodi jednu od mladih momčadi kluba, igrače do 11 godina. Ništa nije govorilo da je Marić dovoljno star ili pametan da preuzme odgovornost, ali trenerska uloga bila mu je dobro legla.

– Bio je tip koji je želio sve dovesti na njihovu najbolju razinu, uključujući i sebe. Kao trener u tinejdžerskoj dobi to nije lako. Mislim da isprva nismo razumjeli što zna ili što može učiniti, ali kada smo primijetili kako radi, postali smo entuzijastični. Prije njega većina treninga bila je trčanje i fizička priprema. On je prvi stavio fokus na taktiku, na igru ​​s loptom. Prije je bilo trčanje, dodavanje, centaršut, šut, ali on je radio vježbe koje su bile zabavne i istodobno činile igrače boljima – ispričali su ljudi iz Handenberga.

Patrick Eibenberger, Marićev prijatelj i kolega, ispričao je kako je kao dijete vidio fotografiju Marića u dresu Hajduka.

– On na nogomet gleda kao na povijesnu epizodu. Čini se da zna sve o njemu. Čak je proučavao hrvatski nogomet iz tridesetih i četrdesetih godina prošloga stoljeća (kada je dominirao Građanski, nap.a.), a i mađarski nogomet iz davnih vremena. Jednom mi je rekao da je dugo gledao čileanski nogomet, na što sam ga upitao: "Zašto? Kako dolaziš do tog fetiša? Tko gleda nogomet u Čileu?". Ali bilo mu je zanimljivo. Marcelo Bielsa tada je radio u Čileu – ispričao je Eibenberger.