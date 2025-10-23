Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Ništa od povratka

Tyson Fury: Briga me što ljudi misle, boksu se ne bih vratio ni za milijardu funti

Oleksandr Usyk v Tyson Fury - Heavyweight World Title
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
1/6
VL
Autor
Hina
23.10.2025.
u 18:42

„Boks ne oprašta nikome, samo zahtijeva žrtve. Za mene je uspjeh osvojiti sve svoje pojaseve, zaraditi puno novca i izaći iz toga neozlijeđen"

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury izjavio je da je njegova najnovija odluka o povlačenju iz boksa konačna i da nema razloga za povratak u ring, čak ni ako bi mu bila ponuđena milijarda funti, izvijestili su britanski mediji.

Trideset sedmogodišnji boksač nije se borio od poraza u revanšu od Oleksandra Usika u prosincu 2024. godine, a službeno je objavio povlačenje u siječnju ove godine. Unatoč nagađanjima o mogućoj trilogiji borbi s Usikom ili potencijalnoj britanskoj borbi protiv Anthonyja Joshue, kao i tvrdnjama promotora Franka Warrena da bi se Fury mogao vratiti 2026., on inzistira da je njegova odluka konačna.

„Nema pravog razloga da se vratim u boksački ring. Imam 37 godina, pobjeđivao sam posljednjih 25 godina, zašto bih se želio vratiti boksu?“, rekao je Fury za kanal „FurociTV“. „Nekada su me motivirali novac i titule, ali sada imam više novca nego što mogu potrošiti, imam neograničen broj pojaseva i titula. Čini li me to sretnim? Ne. Potraga je bila bolja od same pobjede“, dodao je Fury.

Fury je prethodno najavio povlačenje u travnju 2022. nakon pobjede nad Dillianom Whyteom, no vratio se šest mjeseci kasnije kako bi se suočio s Dereckom Chisorom. Ovaj put, međutim, inzistira na tome da se neće vratiti.

„Mogu se vratiti boksu u bilo kojem trenutku, ali jednostavno to ne želim. Mogli biste mi danas ponuditi milijardu funti i to ne bi ništa promijenilo. Prešao sam točku u kojoj me briga što drugi ljudi misle“, rekao je Fury.

„Boks ne oprašta nikome, samo zahtijeva žrtve. Za mene je uspjeh osvojiti sve svoje pojaseve, zaraditi puno novca i izaći iz toga neozlijeđen. Ali ne želim iskušavati sudbinu. Koliko se puta možeš vratiti prije nego što dobiješ ozljedu mozga ili nešto gore?“, zaključio je Fury.
Ključne riječi
Boks Tyson Fury

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja