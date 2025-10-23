Tyson Fury: Briga me što ljudi misle, boksu se ne bih vratio ni za milijardu funti

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury izjavio je da je njegova najnovija odluka o povlačenju iz boksa konačna i da nema razloga za povratak u ring, čak ni ako bi mu bila ponuđena milijarda funti, izvijestili su britanski mediji.

Trideset sedmogodišnji boksač nije se borio od poraza u revanšu od Oleksandra Usika u prosincu 2024. godine, a službeno je objavio povlačenje u siječnju ove godine. Unatoč nagađanjima o mogućoj trilogiji borbi s Usikom ili potencijalnoj britanskoj borbi protiv Anthonyja Joshue, kao i tvrdnjama promotora Franka Warrena da bi se Fury mogao vratiti 2026., on inzistira da je njegova odluka konačna.

„Nema pravog razloga da se vratim u boksački ring. Imam 37 godina, pobjeđivao sam posljednjih 25 godina, zašto bih se želio vratiti boksu?“, rekao je Fury za kanal „FurociTV“. „Nekada su me motivirali novac i titule, ali sada imam više novca nego što mogu potrošiti, imam neograničen broj pojaseva i titula. Čini li me to sretnim? Ne. Potraga je bila bolja od same pobjede“, dodao je Fury.

Fury je prethodno najavio povlačenje u travnju 2022. nakon pobjede nad Dillianom Whyteom, no vratio se šest mjeseci kasnije kako bi se suočio s Dereckom Chisorom. Ovaj put, međutim, inzistira na tome da se neće vratiti.

„Mogu se vratiti boksu u bilo kojem trenutku, ali jednostavno to ne želim. Mogli biste mi danas ponuditi milijardu funti i to ne bi ništa promijenilo. Prešao sam točku u kojoj me briga što drugi ljudi misle“, rekao je Fury.

„Boks ne oprašta nikome, samo zahtijeva žrtve. Za mene je uspjeh osvojiti sve svoje pojaseve, zaraditi puno novca i izaći iz toga neozlijeđen. Ali ne želim iskušavati sudbinu. Koliko se puta možeš vratiti prije nego što dobiješ ozljedu mozga ili nešto gore?“, zaključio je Fury.