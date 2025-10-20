Del Boy ​​tvrdi kako će meč Parker - Wardley završiti nokautom: Uložite kuću na njegovu pobjedu

Nekadašnji svjetski prvak Novozelanđanin Joseph Parker u subotu 25. listopada brani privremeni WBO-ov naslov protiv protiv britanskog borca Fabija Wardleyja.

Obojica su u dobroj formi te svi očekuju sjajnu borbu. Novozelandski teškaš je u posljednjim mečevima pobijedio Deontaya Wildera, Zhileija Zhanga i Martina Bakolea. A neporaženi Wardley se lani dvaput borio protiv Frazera Clarkea. Prva borba je završila remijem, a onda je u revanšu pobijedio tehničkim nokautom u prvoj rundi, piše Croring.

Fabio je posljednji meč imao u lipnju kada je nokautom u desetoj rundi svladao Justisa Hunija koji je dominirao tijekom cijelog susreta. Derek Chisora je trenutačno u pregovorima za svoju 50. i vjerojatno posljednju borbu u karijeri, a protivnik bi mu trebao biti Jarrell Miller.

Bivši izazivač za naslov svjetskog prvaka želi nastupiti 13. prosinca na priredbi u Manchesteru, koju bi trebao predvoditi mlada nada Moses Itauma. Četrdesetjednogodišnji britanski borac je u razgovoru za Queensberry poručio kako vjeruje da Wardley može svladati Parkera.

– Taj meč bi mogao završiti nokautom. Wardley može završiti Parkera. Ne znam zašto to mislim, ali to je kao kad igrate lutriju i pogodite dobitne brojeve. Vjerujem da Fabio sada ima svoje brojeve, jer nakon svog posljednjeg nastupa ima još nešto dokazati – rekao je Del Boy, pa nastavio:

– Poznajem Fabija, on je mala zvijer. Joseph je također zvijer, ali Fabio će tu borbu pobijediti nokautom. Vjerujte mi. Uložite kuću na njegovu pobjedu. Bit će vrlo napeto.

Pobjednik njihovog dvoboja vjerojatno bi mogao dobiti priliku boriti se protiv apsolutnog prvaka teške kategorije Ukrajinca Oleksandra Usika.