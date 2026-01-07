Lens je prvi u ligi ispred PSG-a, a njihov sjajni kapetan može zaigrati i za Hrvatsku!

Lens je apsolutna senzacija ovosezonskog izdanja francuskog nogometnog prvenstva. Momčad koju vodi Pierre Sage nakon 17 odigranih kola je lider francuske Ligue 1 s 40 osvojenih bodova, jednim više od branitelja ligaškog naslova, ali i najrecentnijeg osvajača Lige prvaka, moćnog Paris Saint-Germaina.

Zasad je nakon 19 kola upisan impresivan učinak od 13 pobjeda, jednog remija i samo tri poraza. Brojni su pojedinci pridonijeli tako kvalitetnim igrama i rezultatima, a jedan od najvažnijih je kapetan momčadi, 32-godišnji veznjak Adrien Thomasson.

Thomasson je peti igrač po minutaži ove sezone u Lensu (1434 minute) te je drugi u klubu po broju direktnih sudjelovanja u golovima, zasad je upisao dva pogotka i pet asistencija. U svakoj utakmici u kojoj je igrao bio je u početnoj postavi, a dvaput se našao u najboljoj jedanaestorci kola u francuskom prvenstvu.

Hrvatskoj javnosti Thomasson je zanimljiv zbog činjenice da uz francusko posjeduje i hrvatsko državljanstvo, budući da je njegova majka Hrvatica. Njegov otac, koji je preminuo kad je Adrien imao 12 godina, bio je pola Šveđanin, a pola Francuz. Thomasson je vrlo često u razgovorima s francuskim medijima pričao o svojim hrvatskim korijenima.

- Moja majka je Hrvatica. Dobro sam govorio hrvatski jezik kad sam bio mlad, ali s vremenom sam uz konstantan život u Francuskoj izgubio neke osnove i sposobnost da ga govorim. Dok se nisam pridružio profesionalnom nogometu sa 17 godina, svako ljeto sam išao u Hrvatsku na obalu, gdje imam obitelj. Zadnji put kad sam išao sam čak ostao mjesec dana. Tako da sam ga redovito govorio. Ali otkako sam napunio 18 godina, nisam se vraćao. Moja baka koja je Srpkinja i djed koji je Hrvat puno govore srpsko-hrvatski među sobom, pa slušam što govore - rekao je Thomasson u intervjuu za Ouest France, te dodao:

- U svojoj osobnosti imam puno karaktera iz Hrvatske. Prilično sam vatrene glave i jako sam bolan gubitnik. Moji baka i djed su svoje vrijednosti usadili u moju majku, tako da se to malo prenijelo i na mene. Kasnije bih se stvarno volio vratiti na otoke koje volim, otići i do Splita, a tu je i Dubrovnik. Kasnije se vidim kako imam kuću na hrvatskoj obali - poručio je Thomasson.

Postavljalo se proteklih godina i pitanje je li Thomasson ikad bio zainteresiran ili kontaktiran nositi dres hrvatske reprezentacije, budući da u francusku seniorsku selekciju nikad nije pozvan. Na to pitanje je odgovorio da ga nitko nikad nije kontaktirao te da mu to nužno nije bio prioritet, ali da bi ipak razmislio u slučaju da do kontakta dođe.

Zanimljivo, jednom prilikom je podijelio zanimljivu anegdotu vezanu za finale Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, u kojem su se sučelili upravo Francuska i Hrvatska. Podsjetimo, Francuska je osvojila naslov svjetskog prvaka nakon 4:2 pobjede u Moskvi.

- Kad su Francuska i Hrvatska bili u finalu Svjetskog prvenstva 2018. godine, cijela moja obitelj s mamine strane je navijala za Hrvatsku, ali ja sam navijao za Francusku i malo kao da sam bio 'crna ovca' - poručio je Thomasson.

Tijekom svoje profesionalne karijere Thomasson je, osim Lensa, nastupao i za Strasbourg, Nantes, Evian te Vannes. Uspio je skupiti prilično zavidnu brojku od čak 363 nastupa u prvom rangu francuskog klupskog nogometa. U karijeri ima i jedan trofej, osvojivši francuski Liga kup sa Strasbourgom 2019. godine.