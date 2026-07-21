VIDEO Vinícius šokirao novim izgledom: Brazilac nakon SP-a promijenio lice i izazvao lavinu reakcija

Brazilski reprezentativac i zvijezda Real Madrida Vinícius Júnior privukao je pažnju javnosti nakon što se pojavio s vidljivo drugačijim izgledom. Prema navodima brazilskih medija, 26-godišnji nogometaš tijekom odmora nakon Svjetskog prvenstva podvrgnuo se estetskom zahvatu kojim je odlučio naglasiti i oblikovati područje brade i čeljusti.

Radi se o postupku poznatom kao "harmonizacija lica", popularnom tretmanu u estetskoj medicini kojemu je cilj postići izraženiju simetriju i sklad crta lica. Vinícius je, prema dostupnim informacijama, zahvat obavio u Brazilu, a najviše je promijenjen izgled njegove donje linije lica.

🚨 JUST IN: Vini Jr. underwent a CHIN HARMONIZATION surgery in Brazil yesterday . @tmcesporte pic.twitter.com/jhnUAo9Lty — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 20, 2026

Nove fotografije i snimke brzo su se proširile društvenim mrežama, gdje su izazvale brojne reakcije. Dio navijača podržao je njegovu odluku da promijeni izgled, dok su drugi bili kritični prema potezu brazilskog nogometaša, smatrajući da mu zahvat nije bio potreban.

Jedna od prvih snimki nakon zahvata prikazuje Viníciusa tijekom susreta s navijačem Real Madrida kojemu je potpisao dres, a upravo je taj trenutak dodatno potaknuo rasprave o njegovom novom izgledu.

He looks so weird man pic.twitter.com/YfTzqFT0u7 — THE-VIRTUOSO (@MusindoKudzayi) July 21, 2026

🚨 UPDATE 🇧🇷



Vinícius Jr. made his first public appearance after undergoing facial harmonization, attending the opening of his girlfriend Virginia Fonseca’s new gym in Goiânia. ❤️🏋️‍♀️ pic.twitter.com/ZDwdqB3aP5 — Iru Iqbal 🇵🇰 (@IrtazaIqbal167) July 20, 2026

"Harmonizacija lica" obuhvaća različite estetske postupke, od minimalno invazivnih tretmana do kirurških zahvata, a cilj joj je postići uravnoteženiji izgled pojedinih dijelova lica. U Viníciusovu slučaju navodno nije riječ o operaciji, već o neinvazivnom tretmanu koji uključuje korištenje hijaluronskih filera i botoksa za oblikovanje čeljusti, brade ili drugih područja.

Za usporedbu, cijene sličnih tretmana u Hrvatskoj ovise o količini i vrsti materijala, a jedan mililitar filera najčešće stoji između 150 i 250 eura.