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ESTETSKI ZAHVAT

VIDEO Vinícius šokirao novim izgledom: Brazilac nakon SP-a promijenio lice i izazvao lavinu reakcija

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
Vincent Carchietta/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
21.07.2026.
u 11:39

Brazilski napadač navodno se tijekom odmora podvrgnuo se estetskom zahvatu na licu, a njegove nove fotografije odmah su izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama

Brazilski reprezentativac i zvijezda Real Madrida Vinícius Júnior privukao je pažnju javnosti nakon što se pojavio s vidljivo drugačijim izgledom. Prema navodima brazilskih medija, 26-godišnji nogometaš tijekom odmora nakon Svjetskog prvenstva podvrgnuo se estetskom zahvatu kojim je odlučio naglasiti i oblikovati područje brade i čeljusti.

Radi se o postupku poznatom kao "harmonizacija lica", popularnom tretmanu u estetskoj medicini kojemu je cilj postići izraženiju simetriju i sklad crta lica. Vinícius je, prema dostupnim informacijama, zahvat obavio u Brazilu, a najviše je promijenjen izgled njegove donje linije lica.

Nove fotografije i snimke brzo su se proširile društvenim mrežama, gdje su izazvale brojne reakcije. Dio navijača podržao je njegovu odluku da promijeni izgled, dok su drugi bili kritični prema potezu brazilskog nogometaša, smatrajući da mu zahvat nije bio potreban.

Jedna od prvih snimki nakon zahvata prikazuje Viníciusa tijekom susreta s navijačem Real Madrida kojemu je potpisao dres, a upravo je taj trenutak dodatno potaknuo rasprave o njegovom novom izgledu.

"Harmonizacija lica" obuhvaća različite estetske postupke, od minimalno invazivnih tretmana do kirurških zahvata, a cilj joj je postići uravnoteženiji izgled pojedinih dijelova lica. U Viníciusovu slučaju navodno nije riječ o operaciji, već o neinvazivnom tretmanu koji uključuje korištenje hijaluronskih filera i botoksa za oblikovanje čeljusti, brade ili drugih područja.

Za usporedbu, cijene sličnih tretmana u Hrvatskoj ovise o količini i vrsti materijala, a jedan mililitar filera najčešće stoji između 150 i 250 eura.
Ključne riječi
Vinicius Junior Brazil Lige petice nogomet

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