TRANSFER

Turski velikan poslao ponudu za zvijezdu Dinama, evo što im je maksimirski klub odgovorio

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
13.01.2026.
u 16:52

U Dinamu su itekako svjesni da je Hoxha jedan od ključnih igrača u pohodu prema naslovu prvaka te ga sigurno neće prodavati, koliko god Galatasaray ponudio..

Eurospki i turski velikan Galatasaray želi dovesti krilnog napadača Dinama Arbera Hoxhu. Turski prvak poslao je Dinamu i službenu ponudi, ali uzalud, jer u Maksimiru ne žele ni čuti za opciju da se uoči nastavka sezone riješe svog ponajboljeg igrača. U Dinamu su zato već odbili tu službenu ponudu Turaka. 
 
Hoxha se jesenas prometnuo u jednog od ključnih igrača u momčadi Marija Kovačevića, postao je neizostavan član najbolje jedanaestorke. U 23 ovosezonske utakmice postigao je šest pogodaka, te pritom još četiri puta asistirao. Rješavao je pritom utakmice protiv Hajduka, Fenerbahçea, Rijeke, Varaždina te plavima donio izravno donio pregršt bodova.

Uglavnom, u Dinamu su itekako svjesni da je Hoxha jedan od ključnih igrača u pohodu prema naslovu prvaka te ga sigurno neće prodavati, koliko god Galatasaray ponudio...
Ključne riječi
Galatasaray GNK Dinamo Arber Hoxha

