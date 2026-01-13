Turski velikan poslao ponudu za zvijezdu Dinama, evo što im je maksimirski klub odgovorio

Eurospki i turski velikan Galatasaray želi dovesti krilnog napadača Dinama Arbera Hoxhu. Turski prvak poslao je Dinamu i službenu ponudi, ali uzalud, jer u Maksimiru ne žele ni čuti za opciju da se uoči nastavka sezone riješe svog ponajboljeg igrača. U Dinamu su zato već odbili tu službenu ponudu Turaka.
Hoxha se jesenas prometnuo u jednog od ključnih igrača u momčadi Marija Kovačevića, postao je neizostavan član najbolje jedanaestorke. U 23 ovosezonske utakmice postigao je šest pogodaka, te pritom još četiri puta asistirao. Rješavao je pritom utakmice protiv Hajduka, Fenerbahçea, Rijeke, Varaždina te plavima donio izravno donio pregršt bodova.
Uglavnom, u Dinamu su itekako svjesni da je Hoxha jedan od ključnih igrača u pohodu prema naslovu prvaka te ga sigurno neće prodavati, koliko god Galatasaray ponudio...