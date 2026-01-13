Turski velikan poslao ponudu za zvijezdu Dinama, evo što im je maksimirski klub odgovorio

Eurospki i turski velikan Galatasaray želi dovesti krilnog napadača Dinama Arbera Hoxhu. Turski prvak poslao je Dinamu i službenu ponudi, ali uzalud, jer u Maksimiru ne žele ni čuti za opciju da se uoči nastavka sezone riješe svog ponajboljeg igrača. U Dinamu su zato već odbili tu službenu ponudu Turaka.



Hoxha se jesenas prometnuo u jednog od ključnih igrača u momčadi Marija Kovačevića, postao je neizostavan član najbolje jedanaestorke. U 23 ovosezonske utakmice postigao je šest pogodaka, te pritom još četiri puta asistirao. Rješavao je pritom utakmice protiv Hajduka, Fenerbahçea, Rijeke, Varaždina te plavima donio izravno donio pregršt bodova.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uglavnom, u Dinamu su itekako svjesni da je Hoxha jedan od ključnih igrača u pohodu prema naslovu prvaka te ga sigurno neće prodavati, koliko god Galatasaray ponudio...