Regija opet priča o scenama iz Beograda: Evo što se dogodilo Hrvatima kada je svirala Lijepa naša

Hrvatska vaterpolska reprezentacija igra na Europskom prvenstvu u drugom kolu protiv slabašne Gruzije. Nakon uvjerljive pobjede protiv Slovenije i pozitivne atmosfere u beogradskoj Areni, Hrvatska ima veliku priliku pobjedom osigurati plasman u drugi krug.
Kao i u prvoj utakmici protiv susjedne Slovenije, beogradska Arena hrvatske je vaterpoliste dočekala pljeskom, a jednako je reagirala i tijekom intoniranja hrvatske himne. Taj detalj ponovno je privukao pozornost u regiji koja već naveliko priča o potezu susjeda prema našim barakudama.
Podsjetimo, pobjedom protiv Gruzije Hrvatska bi već nakon drugog kola osigurala plasman u drugi krug natjecanja, što bi joj omogućilo mirniji ulazak u završnicu skupine.
S obzirom na prikazano u prvom susretu i razliku u kvaliteti, sve osim hrvatske pobjede bilo bi veliko iznenađenje na ovom turniru.
Dosli 20 Hrvata gledati i 4 Srba entuzijasta. Nece valjda Hrvati zvizdati svojoj himni? A kada ih je 4 Srba rastrkano na razlicitim mjestima ni njima se ne zvizdi. Da ih je bilo 10 u grupi to bi drugacije izgledalo. Bajdevej, sto o nama misle su nas napomenuli svojim bozicnim docekom. To su bili osobe njihova izboa u vladi.