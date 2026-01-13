Regija opet priča o scenama iz Beograda: Evo što se dogodilo Hrvatima kada je svirala Lijepa naša

Hrvatska vaterpolska reprezentacija igra na Europskom prvenstvu u drugom kolu protiv slabašne Gruzije. Nakon uvjerljive pobjede protiv Slovenije i pozitivne atmosfere u beogradskoj Areni, Hrvatska ima veliku priliku pobjedom osigurati plasman u drugi krug.

Kao i u prvoj utakmici protiv susjedne Slovenije, beogradska Arena hrvatske je vaterpoliste dočekala pljeskom, a jednako je reagirala i tijekom intoniranja hrvatske himne. Taj detalj ponovno je privukao pozornost u regiji koja već naveliko priča o potezu susjeda prema našim barakudama.

Podsjetimo, pobjedom protiv Gruzije Hrvatska bi već nakon drugog kola osigurala plasman u drugi krug natjecanja, što bi joj omogućilo mirniji ulazak u završnicu skupine.

S obzirom na prikazano u prvom susretu i razliku u kvaliteti, sve osim hrvatske pobjede bilo bi veliko iznenađenje na ovom turniru.