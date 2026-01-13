Naši Portali
Regija opet priča o scenama iz Beograda: Evo što se dogodilo Hrvatima kada je svirala Lijepa naša

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina B, Slovenija - Hrvatska
F.S./ATAImages
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.01.2026.
u 13:41

Taj detalj ponovno je privukao pozornost u regiji koja već naveliko priča o potezu susjeda prema našim barakudama

Hrvatska vaterpolska reprezentacija igra na Europskom prvenstvu  u drugom kolu protiv slabašne Gruzije. Nakon uvjerljive pobjede protiv Slovenije i pozitivne atmosfere u beogradskoj Areni, Hrvatska ima veliku priliku pobjedom osigurati plasman u drugi krug.

Kao i u prvoj utakmici protiv susjedne Slovenije, beogradska Arena hrvatske je vaterpoliste dočekala pljeskom, a jednako je reagirala i tijekom intoniranja hrvatske himne. Taj detalj ponovno je privukao pozornost u regiji koja već naveliko priča o potezu susjeda prema našim barakudama. 

Podsjetimo, pobjedom protiv Gruzije Hrvatska bi već nakon drugog kola osigurala plasman u drugi krug natjecanja, što bi joj omogućilo mirniji ulazak u završnicu skupine.

S obzirom na prikazano u prvom susretu i razliku u kvaliteti, sve osim hrvatske pobjede bilo bi veliko iznenađenje na ovom turniru.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
14:44 13.01.2026.

Dosli 20 Hrvata gledati i 4 Srba entuzijasta. Nece valjda Hrvati zvizdati svojoj himni? A kada ih je 4 Srba rastrkano na razlicitim mjestima ni njima se ne zvizdi. Da ih je bilo 10 u grupi to bi drugacije izgledalo. Bajdevej, sto o nama misle su nas napomenuli svojim bozicnim docekom. To su bili osobe njihova izboa u vladi.

RE
reborn
14:35 13.01.2026.

Bravo za beograđane na ovoj sportskoj i civilizacijskoj gesti! Pitam se kako Vučić gleda na to da njegovi beograđani ne kupuju više vučićevu retoriku o povampiren... ust...ama, a što je do sada bila njegova glavna poluga vladanja.

