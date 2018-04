Tukli smo se u derbijima, ali nikada se nismo mrzili

– Poljud, proljeće 1982. godine, derbi s Dinamom, na stadionu rekordnih 55.000 ljudi, ne čuješ ni suigrače od glasnog navijanja Torcide. Izgubili smo 1:2, brat Zoran zabio je jedini gol za nas, a ja sam rano isključen, po meni nepravedno. Za nas u momčadi Baka Slišković, Pudar, Bonačić, Gudelj, Čop, za Dinamo cijela šampionska generacija iz 1982. predvođena Cicom, Mlinarićem, Zajecom. E, to su bili derbiji, koji se nažalost više nikada neće ponoviti – te se utakmice prvo prisjetio legendarni Zlatko Vujović kada smo ga jučer na rivi priupitali koja mu je prva asocijacija na najveći hrvatski derbi. Zlatko Vujović u 420 nastupa za Hajduk odigrao je puno derbija protiv Dinama i sa sjetom gleda na ta romantičnija nogometna vremena:

– Derbiji su se uvijek igrali na nož, sve je prštalo od duela i čvrste igre. Sjećam se koliko sam batina dobivao protiv Dinama, no ja sam bio ponosan zbog toga. Bio sam sretan kada me jedan velikan i gospodin poput Zajeca morao toliko puta zaustavljati prekršajem. Mi smo imali pozitivno rivalstvo, nije tu nikada bilo mržnje. Pa ja sam bio veliki prijatelj s dinamovcima Mlinarićem, Deverićem, Zajecom. I zato mi danas smeta kada vidim koliko je negativnosti u odnosima dva naša najveća kluba. No, za to su najviše krive uprave. U moje vrijeme predsjednici su išli su na zajedničke ručkove s dinamovcima, međusobno su se jako uvažavali.

Igrači nisu gladni kao nekad

Ljubav prema Hajduku i danas puni Poljud, no navijači više nemaju idole poput nekad Vujovića, Šurjaka, Buljana, Sliškovića, Pudara, Bajde Vukasa, Matošića... Neka se ne naljute, ali današnji domaći dečki Nižić, Radošević, Caktaš ne mogu stati u istu rečenicu s tim domaćim legendama. Zašto je to tako?

– Zato što si u ondašnje vrijeme na početku karijere bio gladan kruha. Ja sam dugo vozio polovni Fiat 850, a danas čim uđeš u seniore Hajduka, menadžer ti kupi BMW ili Mercedes. A onda ti mladi momci pomisle da su postali veliki igrači. Valjda su ovo drukčija vremena. Kada je meni kao klincu pokojni Ivić rekao da ću prvi put sjediti na klupi, ja sam dva sata doslovno zanijemio, jer sam shvaćao kakva je čast upasti u momčad. A kada sam kao klinac Frfi Mužiniću gurnuo kroz noge na zagrijavanju, odalamio mi je šamarčinu – kaže Vujović i dodaje:

Ne daju sve od sebe

– Moja generacija nije imala ni prehranu, nismo znali što je vitamin A, B, C, što su proteini, teretana. A trčali smo i sprintali puno više nego današnji igrači. Pogledajte snimke pa ćete vidjeti. I u svakoj utakmici išli smo kao da nam je posljednja, bez kalkulacija. Zato sam poludio kada sam vidio kako su igrači Hajduka ove sezone izgubili od Slaven Belupa i Rudeša, samo zato što su ušli u s 50 posto. A kad vidim igrače Dinama, to je još puno gore. Imaju toliko dobre plaće, a često su bez ikakva žara – zaključio je Vujović.

Starih vremena derbija prisjetili smo se s još jednom legendom Hajduka, Zoranom Vulićem. Odigrao je Vulić 417 utakmica za Hajduk, a više od 150 utakmica splitske je bijele vodio i kao trener.

– Prvi derbi protiv Dinama igrao sam početkom osamdesetih, nikada neću zaboraviti kakve su to fešte nogometa bile. Smeta mi, to jest žalosti me, kada vidim kakvi su današnji derbiji u odnosu na nekadašnje. Torcida se jako trudi, navija, ali Dinamo je izgubio navijače. A pravog derbija bez glasnog navijanja s obje strane nema! To je loše, nestat će rivalstvo kakvo je nekada bilo – kaže Vulić, kojeg smetaju i “koreografije” koje prate današnje derbije.

– Ubij tovara, ubij purgera, takvi povici nemaju smisla. Premalo nas je da bismo se tako mrzili samo zato što navijamo za drugi klub. No, za tu mržnju nisu krivi navijači, to je tek posljedica svega u društvu, nogometu. Kada sam početkom osamdesetih igrao za Hajduk, tada su navijači Dinama i Hajduka zajedno išli na ručkove, a danas se boje s registracijama svog grada otići na gostovanje. Danas se odmah vade pištolji. Stanje se može popraviti, ali to moraju učiniti prvo uprave. Igrači su manje sporni, oni su za uzor u posljednjih nekoliko derbija. Iako, u moje vrijeme igrači Dinama i Hajduka bili su čak i veliki prijatelji, međusobno smo se družili. Sada je to, nažalost, nezamislivo – zaključio je Zoran Vulić uoči derbija.