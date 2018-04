Modrić otkrio senzaciju: Iznenadio izjavom gdje bi nakon Reala!

Luka Modrić veliki je obožavatelj Zlatana Ibrahimovića! Otkrio je to u razgovoru za švedski SVT Sport.

- Znate, bio je zaista velik igrač u Europi u zadnjih 10-20 godina. Jedan od najboljih napadača, a odlazak u SAD je njegova odluka. Nadam se da će uživati u Los Angelesu - rekao je Modrić pa dodao:

- Volio bih da igra što dulje, kako bih mogao uživati u njegovim potezima, ali vidjet ćemo.

Šveđane je zanimalo bi li Modrić Zlatana i rado vidio u hrvatskom dresu.

- Tko ne bi volio imati takvog igrača u kadru!? On je jedan od najboljih igrača u modernom nogometu i šteta je što nije odabrao Hrvatsku. No, imamo i mi sjajnih napadača, iako Ibra bi nam sjajno došao, to nema sumnje.

Nedavno su španjolski mediji objavili da bi Luka nakon Reala mogao otići u Liverpool, a sada je Modrić otkrio gdje bi uistinu otišao nakon kraljevskog kluba.

- Ja sam uvijek govorio da bih volio završiti karijeru u Realu, imamo još dvije godine ugovora i sretan sam. Ali nikad ne znate što se može dogoditi. Ako ne okončam karijeru u Realu, možda se mogu zamisliti u MLS-u (op.a. američka nogometna liga).