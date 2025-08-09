Tuga u hrvatskom sportu: Preminuo legendarni predsjednik RK Zagreba

Preminuo je Miroslav Fajerbach, najuspješniji predsjednik u povijesti RK Zagreba, koji je klub predvodio tijekom njegove zlatne ere, priopćili su putem službenih stranica.

"S velikom žalošću i tugom opraštamo se od gospodina Miroslava Fajerbacha, koji je preminuo u 87. godini života. Miroslav Fajerbach ostati će zlatnim slovima upisan u povijesnu riznicu Rukometnog kluba Zagreb, čiji je predsjednik postao 1990. godine te je naš klub s njim na čelu osvojio dvije titule prvaka Europe te jedan europski Superkup.

Valentina ne voli kad ju zovu hrvatskom Dilettom. Evo kako je postala najpolularnija sportska novinarka

Kao najuspješniji predsjednik Rukometnog kluba Zagreb gospodin Fajerbach ubrzo postaje i član najužeg rukovodstva Hrvatskog rukometnog saveza i kao predstavnik rukometa ulazi u tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Dolaskom u Zagreb gospodin Miroslav Fajerbach postaje i član Uprave nogometnog kluba Dinamo, gdje obnaša i dužnost dopredsjednika.

Miroslav Fajerbach rodio se u Slavonskom Brodu 1938. godine, a u rodnomu je gradu završio osnovnu srednju elektrotehničku školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radni vijek je započeo u rodnome Slavonskom Brodu gdje je radio u poduzećima Đuro Đaković i Elektroslavonija, a po dolasku u Zagreb zaposlio se u INA – Trgovini u kojoj će ostati sve do umirovljenja. Svi članovi našeg rukometnog kolektiva obitelji gospodina Miroslava Fajerbacha izražavaju najdublju sućut", stoji u priopćenju RK Zagreba.