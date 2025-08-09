Naši Portali
VOĐA ZLATNE ERE

Tuga u hrvatskom sportu: Preminuo legendarni predsjednik RK Zagreba

09.08.2025.
u 15:30

"Dolaskom u Zagreb gospodin Miroslav Fajerbach postaje i član Uprave nogometnog kluba Dinamo, gdje obnaša i dužnost dopredsjednika", napisali su iz kluba

Preminuo je Miroslav Fajerbach, najuspješniji predsjednik u povijesti RK Zagreba, koji je klub predvodio tijekom njegove zlatne ere, priopćili su putem službenih stranica.

"S velikom žalošću i tugom opraštamo se od gospodina Miroslava Fajerbacha, koji je preminuo u 87. godini života. Miroslav Fajerbach ostati će zlatnim slovima upisan u povijesnu riznicu Rukometnog kluba Zagreb, čiji je predsjednik postao 1990. godine te je naš klub s njim na čelu osvojio dvije titule prvaka Europe te jedan europski Superkup.

Svijeća
1/30

Kao najuspješniji predsjednik Rukometnog kluba Zagreb gospodin Fajerbach ubrzo postaje i član najužeg rukovodstva Hrvatskog rukometnog saveza i kao predstavnik rukometa ulazi u tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Dolaskom u Zagreb gospodin Miroslav Fajerbach postaje i član Uprave nogometnog kluba Dinamo, gdje obnaša i dužnost dopredsjednika.

Miroslav Fajerbach rodio se u Slavonskom Brodu 1938. godine, a u rodnomu je gradu završio osnovnu srednju elektrotehničku školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radni vijek je započeo u rodnome Slavonskom Brodu gdje je radio u poduzećima Đuro Đaković i Elektroslavonija, a po dolasku u Zagreb zaposlio se u INA – Trgovini u kojoj će ostati sve do umirovljenja. Svi članovi našeg rukometnog kolektiva obitelji gospodina Miroslava Fajerbacha izražavaju najdublju sućut", stoji u priopćenju RK Zagreba.

Miroslav Fajerbach RK Zagreb rukomet

