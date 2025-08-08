Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
BILE SU FANTASTIČNE

Bravo, cure! Mlade hrvatske rukometašice pobijedile Španjolsku i ušle u finale Eura

Foto: Hrvatski rukometni savez
1/3
Autor
Damir Mrvec
08.08.2025.
u 21:56

Prvi put u povijesti ženskih rukometnih reprezentacija Hrvatske dogodilo se da igramo u finalu jednog velikog natjecanja

Rukometašice Hrvatske plasirale su se u finale europskog prvenstva do 17 godina koje se igra u Podgorici. Prvi put u povijesti ženskih rukometnih reprezentacija Hrvatske dogodilo se da igramo u finalu jednog velikog natjecanja. To je ujedno i prva osvojena medalja kadetkinja na europskim prvenstvima. I ukupno treća medalja, nakon što su seniorke osvojile broncu na EP-u 2020. godine, a juniorke broncu na EP-u 2000. godine. Najefikasnije u našim redovima bile su Anamarija Barić s 12 pogodaka, te Antea Jerković sa sedam. Iva Sunčica Mastelić imala je sedam obrana. U nedjeljnom finalu igrat ćemo protiv Slovačke koja je u drugom polufinalu pobijedila domaćina, Crnu Goru s 29:27.
Ključne riječi
Europsko prvenstvo rukomet Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još