Bravo, cure! Mlade hrvatske rukometašice pobijedile Španjolsku i ušle u finale Eura

Rukometašice Hrvatske plasirale su se u finale europskog prvenstva do 17 godina koje se igra u Podgorici. Prvi put u povijesti ženskih rukometnih reprezentacija Hrvatske dogodilo se da igramo u finalu jednog velikog natjecanja. To je ujedno i prva osvojena medalja kadetkinja na europskim prvenstvima. I ukupno treća medalja, nakon što su seniorke osvojile broncu na EP-u 2020. godine, a juniorke broncu na EP-u 2000. godine. Najefikasnije u našim redovima bile su Anamarija Barić s 12 pogodaka, te Antea Jerković sa sedam. Iva Sunčica Mastelić imala je sedam obrana. U nedjeljnom finalu igrat ćemo protiv Slovačke koja je u drugom polufinalu pobijedila domaćina, Crnu Goru s 29:27.