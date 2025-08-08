Fenomenalan uspjeh za Hrvatsku: Mlade rukometašice plasirale se u polufinale Eura!

Rukometašice Hrvatske plasirale su se u polufinale Europskog prvenstva do 17 godina koje se igra u Podgorici. U četvrtfinalu su izabranice Ivana Jerkovića pobijedile Mađarsku s 32:26. Hrvatska je sredinom drugog dijela imala najveću prednost od osam pogodaka. Mađarska klupa tada je zatražila minutu predaha. I mora se priznati, jednim dijelom uspjela je srušiti naš ritam jer su Mađarice dale tri pogotka zaredom, a Hrvatska je uza sve to propustila realizirati sedmerac. Ali ni to nije poljuljalo samopouzdanje hrvatskih igračica. Brzo su ponovno stabilizirale svoju igru pa su lako pronašle i rješenje za mađarsku obranu 3-3. I gotovo rutinski privele susret kraju za veliku pobjedu i slavlje u Podgorici. S osam pogodaka Antea Jerković bila je naša najučinkovitija igračica. Šest je dala Rahela Varga, pet Helena Furčić, četiri Nika Batinić… Kod Mađarske najbolja je bila Maja Marta Takacs s pet pogodaka.

U polufinalu ćemo igrati protiv Španjolske, dok će u drugom polufinalu igrati Crna Gora – Slovačka. Ovo je treći put da su se kadetkinje Hrvatske plasirale u polufinale EP-a. Prvi put to se dogodilo 2001. godine u Turskoj. Tada smo u polufinalu izgubili od Njemačke, a u susretu za treće mjesto od Mađarske. Drugi put smo igrali u polufinalu 2023. godine, također u Podgorici. U polufinalu smo izgubili od Danske (20:21), a u susretu za treće mjesto od Njemačke (27:31).

Hrvatska mlađa juniorska reprezentacija poražena je od Španjolske (35:38) u susretu 2. kola skupine C Svjetskog prvenstva u Egiptu i time je ostala bez mogućnosti nastupa u drugom krugu. Već prve minute susreta protiv branitelja naslova ponudile su nam drukčiji "govor tijela" hrvatskih mladih rukometaša i to se jasno vidjelo na rezultatu. Osim dva početna vodstva (0:1 i 1:2), Španjolci su imali samo još jedno u završnici susreta. Sve ostalo vrijeme prednost je bila na hrvatskoj strani. Važan trenutak bio je izravni crveni karton Guida Baya Girauda u 25. minuti. Čak osam naših igrača upisalo se među strijelce u prvih 30 minuta, u kojima je Hrvatska imala čak 75 posto realizacije. Treba reći da je sjajnu dionicu u tom razdoblju imao i Antun Šarić, koji je skupio sedam obrana i dao dodatna krila svojim suigračima. Prvo poluvrijeme završeno je s minimalnim vodstvom hrvatske mladosti (18:17).

Šteta, jer 45 minuta igrali su hrvatski mladići sjajno, ali pali su u završnici i nakon Alžira ostaje im da poprave dojam nastupima u President kupu. Hrvatska se sjajno držala sve do isteka treće četvrtine. U 38. minuti povela je s tri razlike (26:23) i činilo se da je na pravom putu do prve pobjede. Nažalost, sredinom poluvremena naši rukometaši počinju pokazivati prve znake umora. Propustili smo realizirati dva sedmerca, obrana jednostavno nije mogla pratiti brzonoge Španjolce, koji su lako zabijali sa svih pozicija. Antonio Berislav Tokić bio je naš najučinkovitiji igrač sa sedam pogodaka. Šest je dao Marko Grubišić. Ukupno 10 obrana skupio je Antun Šarić. Kod Španjolaca sjajan je bio Marcos Fis Ballester s 10 pogodaka. Hrvatskoj još ostaje zadnji nastup u ovoj skupini, onaj protiv Alžira u subotu, 9. kolovoza u 16.15. Nakon toga igrat će President kup.