Tudor remizirao s Jurićem u talijanskom derbiju, pogledajte golove iz Torina

U Torinu je odigran pravi taktički rat dvojice hrvatskih stratega i starih prijatelja, Igora Tudora i Ivana Jurića, a na kraju nitko nije izašao kao potpuni pobjednik. Atalanta je još jednom pokazala da je izuzetno neugodan gost za "Staru damu", produživši svoj niz bez poraza na Allianz stadionu koji traje još od ožujka 2018. godine. Gosti iz Bergama djelovali su organiziranije i opasnije veći dio susreta te su zasluženo poveli u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Nakon što je Ahanor oduzeo loptu neopreznom Adžiću, ona je došla do Kamaldeen Sulemane koji se sjajnim driblingom oslobodio čuvara i preciznim udarcem iznenadio vratara Di Gregorija za vodstvo od 1:0, proslavivši svoj drugi pogodak sezone akrobatskim saltom.

Iako je Juventus na početku utakmice zaprijetio, kada je već u drugoj minuti Pierre Kalulu nakon ubačaja Kenana Yildiza glavom pogodio vratnicu, momčad Igora Tudora teško je stvarala konkretne prilike. S druge strane, Atalanta je mogla i udvostručiti prednost početkom drugog dijela, no Nikola Krstović je promašio veliku priliku nakon asistencije Pašalića. Tudorova momčad, koja je u utakmicu ušla nakon napornog tjedna i remija s Veronom, djelovala je iscrpljeno, a dodatni udarac bio je i izlazak braniča Gleisona Bremera zbog ozljede sredinom drugog poluvremena. Činilo se da će Jurićeva momčad odnijeti sva tri boda iz Torina, nastavljajući sjajan niz rezultata protiv velikog rivala.

Ipak, trenutak koji je preokrenuo tijek utakmice dogodio se u 78. minuti. Nakon ubačaja Joãa Márija u šesnaesterac, branič gostiju Odilon Kossounou katastrofalno je reagirao i promašio loptu, koja se sretno odbila do Juana Cabala. Kolumbijac, koji je samo nekoliko minuta ranije ušao u igru umjesto ozlijeđenog Bremera, munjevito je reagirao i iz blizine pospremio loptu u mrežu za svoj prvi pogodak u Serie A i izjednačenje na 1:1. Taj je pogodak unio potpunu pomutnju u redove Atalante.

Samo dvije minute kasnije, situacija za goste postala je još teža. Kapetan Marten de Roon neoprezno je startao na Westona McKennieja, pokušavajući izbiti loptu, te je zaradio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. S igračem više, Juventus je krenuo u totalnu ofenzivu u posljednjih deset minuta. Opsada gola vratara Carnesecchija dosegla je vrhunac u posljednjim sekundama, kada je Weston McKennie imao priliku postati junak, no njegov udarac s nekoliko metara čudesno je obranio vratar Atalante i tako sačuvao bod svojoj momčadi. Remijem su na kraju oba trenera mogla biti djelomično zadovoljna – Jurić jer je s desetoricom izdržao pritisak, a Tudor jer je spasio momčad poraza i sačuvao status neporaženosti.