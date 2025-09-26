Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
'Iznenadio sam se'

Legendarni hajdukovac od potpredsjednika Srbije u Beogradu naručio dalmatinsku pjesmu, a evo što je dobio

Split: Bivši nogometaš Ivica Šurjak
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 08:45

- Kažem mu ja u jednom momentu: „Daj, Ivice, neku dalmatinsku“, i on krene talijansku kanconu. Bio je jako ljubazan. Ostali smo dugo ondje, sve je bilo divno, a iznenadilo me je jer su me ljudi prepoznali a prošlo je puno vremena od igračke karijere - rekao je Šurjak.

Ministar vanjskih poslova i potpredsjednik Vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, otkrio da je dobio ime po slavnom nogometašu Hajduka Ivici Šurjaku. Ta je informacija stigla i do Šurjaka koji je to prokomentirao za srpske medije:  

- Vidio sam da je to rekao na televiziji. Simpatično je to, a imali smo mi lijep slučajni susret. Bila je Nova godina, 1. siječnja. Bio sam sa ženom u Beogradu i tog 1. siječnja smo šetali gradom i poželjeli smo ručati negdje. Tada su glumci i pjevači služili goste - rekao je Šurjak za Nedeljnik.

- I dođemo u "kafanu", a unutra je Ivica Dačić slavio rođendan. Prišao mi je i rekao: "Drago mi je da vas vidim". Bio je izuzetno ljubazan i rekao da je tu za sve što nam treba. Onda je uzeo mikrofon. Lijepo pjeva. Kažem mu ja u jednom momentu: „Daj, Ivice, neku dalmatinsku“, i on krene talijansku kanconu. Bio je jako ljubazan. Ostali smo dugo ondje, sve je bilo divno, a iznenadilo me je jer su me ljudi prepoznali a prošlo je puno vremena od igračke karijere - zaključio je Šurjak.

Sjajni Ivica Šurjak je deset godina igrao za Hajduk, a tijekom karijere je bio član PSG-a, Udinesea i Zaragoze. Legenda je Hajduka, ali ga se s pravom se svrstava i među legende PSG-a. Naime, splitski je majstor bio igrač PSG-a u sezoni 1981./1982., kada je taj klub osvojio svoj prvi trofej, francuski kup.

- U finalu na Parku prinčeva svladali smo moćni St. Etienne, tada najjači francuski klub, predvođen Platinijem, na jedanaesterce. Nakon 120 minuta bilo je 2:2, namjestio sam oba pogotka i još zabio s bijele točke. U toj sezoni postigao sam 16 pogodaka, pa i nije čudno što su mi na proslavi ispred Elizejske palače navijači skandirali: “Šurjak, ostani!”. Ma fantastično mi je bilo u Parizu - prisjeća se Šurjak.

Dinamov heroj: Konačno su i moje duge noge nečemu poslužile

Ključne riječi
Ivica Šurjak Ivica Dačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - 2016. Zagreb: Dani Olmo potpisao profesionalni ugovor s Dinamom
Video sadržaj
OGLASILI SE

Rudeš: Znali da današnji Dinamo nije za ovakav netransparentan ZNS, drago nam je da su to i javno rekli

- Zbog odgovornosti prema djeci i roditeljima koji brane i promiču boje NK Rudeša, zbog svih sportskih djelatnika zagrebačkog nogometa, ali prije svega zbog svih drugih zagrebačkih klubova koji su u velikom broju dali podršku kandidatu predloženom od strane NK Rudeša, odnosno našem zajedničkom kandidatu, obavještavamo vas kako u ovakvim izborima nećemo i ne želimo sudjelovati.

Učitaj još