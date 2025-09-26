Legendarni hajdukovac od potpredsjednika Srbije u Beogradu naručio dalmatinsku pjesmu, a evo što je dobio

Ministar vanjskih poslova i potpredsjednik Vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, otkrio da je dobio ime po slavnom nogometašu Hajduka Ivici Šurjaku. Ta je informacija stigla i do Šurjaka koji je to prokomentirao za srpske medije:

- Vidio sam da je to rekao na televiziji. Simpatično je to, a imali smo mi lijep slučajni susret. Bila je Nova godina, 1. siječnja. Bio sam sa ženom u Beogradu i tog 1. siječnja smo šetali gradom i poželjeli smo ručati negdje. Tada su glumci i pjevači služili goste - rekao je Šurjak za Nedeljnik.

- I dođemo u "kafanu", a unutra je Ivica Dačić slavio rođendan. Prišao mi je i rekao: "Drago mi je da vas vidim". Bio je izuzetno ljubazan i rekao da je tu za sve što nam treba. Onda je uzeo mikrofon. Lijepo pjeva. Kažem mu ja u jednom momentu: „Daj, Ivice, neku dalmatinsku“, i on krene talijansku kanconu. Bio je jako ljubazan. Ostali smo dugo ondje, sve je bilo divno, a iznenadilo me je jer su me ljudi prepoznali a prošlo je puno vremena od igračke karijere - zaključio je Šurjak.

Sjajni Ivica Šurjak je deset godina igrao za Hajduk, a tijekom karijere je bio član PSG-a, Udinesea i Zaragoze. Legenda je Hajduka, ali ga se s pravom se svrstava i među legende PSG-a. Naime, splitski je majstor bio igrač PSG-a u sezoni 1981./1982., kada je taj klub osvojio svoj prvi trofej, francuski kup.

- U finalu na Parku prinčeva svladali smo moćni St. Etienne, tada najjači francuski klub, predvođen Platinijem, na jedanaesterce. Nakon 120 minuta bilo je 2:2, namjestio sam oba pogotka i još zabio s bijele točke. U toj sezoni postigao sam 16 pogodaka, pa i nije čudno što su mi na proslavi ispred Elizejske palače navijači skandirali: “Šurjak, ostani!”. Ma fantastično mi je bilo u Parizu - prisjeća se Šurjak.