Hrvatski izbornik o najtežim trenucima: Pogodi me to, ne spavam... Nemam što lagati, prije Pariza sam puknuo

Na sastanku koji u šibenskom hotelu "Ivan" nije trajao ni deset minuta, izbornik svjetskih vaterpolskih prvaka Ivica Tucak priopćio je imena igrača koje će u Singapuru predvoditi u pokušaju obrane svjetskog zlata. A ta imena izdiktirao je i predstavnicima medija:

- Petnaest igrača koji putuju su vratari Bijač i Popadić, centri Vrlić i Lončar, igrači lijeve strane Bukić, Fatović, Lazić i Brubnjak, igrači desne strane Harkov, Žuvela, Vukičević, Butić te bekovi Burić, Biljaka i Kržić. S nama će u Hong Kong i Andrija Bašić koji će biti s nama ne daj Bože ozljede ili nekog ispada, u što sumnjam. Još nismo sigurni no ja vjerujem da će biti sve u redu s Harkovom.

Dakle, u Hong Kong na završne pripreme i vremensku prilagodbu ne idu Jurišić, Pavlić i Akrap a Bašić će biti zlatna rezerva.

- Njemu veliki hvala i zbog njega mi je najteže bilo. Do završetka šibenske utakmice s Italijom smo imali ozbiljne dvojbe i to smo razriješili. Donijeli smo odluku da je ovo najbolje što u ovom trenutku imamo. Ovi mlađi igrači, koji su otpali, njima je prvi put da su bili s nama, dodatno iskustvo, i rekao sam im oni su ravnopravni članovi ove skupine. Za Bašu mi je bilo najteže jer je dao puno reprezentaciji, sjetimo se samo Prvenstva Europe u Splitu. Uvijek je bio rubno, no on je pravi sportaš za kojeg vjerujem da će mu se to u karijeri vratiti. Sjetite se samo Krapića koji je često otpadao a na kraju je postao i svjetski i europski prvak i olimpijski doprvak. Kod takvih odluka morate biti oslobođeni bilo kakvih emocija.

Većina izbornika će reći da su im to i osobno najteži trenuci kada moraju nekome priopćiti da je prekobrojan.

- Teško mi je. Nije to lako. Nekoga to pogodi. Ja sam bio igrač i isto sam ulazio ali i ispadao iz nekih selekcija. To su trenuci u kojima mijenjaš životni put, sudbinu, nekog pojedinca. No, to te formira kao osobu dodatno i pravi sportaši će prihvatiti odluku na pravi način i to mi olakšava odluku. Ali da je lako, nije lako. Ne spavaš, noć, dvije, tri... Ovaj put su u pitanju mlađi momci, no prije Pariza morao sam reći Laziću i Butiću, koji su zaslužili da budu na popisu, da ne idu na Olimpijske igre. To te razvali. Iskreno ću reći, pred Olimpijske igre mi je to najteže. Nemam što lagati, lani pred objavljivanje popisa za Pariz sam puknuo. Nisam uopće mogao izgovoriti imena igrača. No, oni su pravi momci i znaju da je to odluka koja je najbolja za reprezentaciju.

S druge, one sretnije, strane izbornikove odluke našao se debitant Tin Brubnjak koji je upao u sastav.

- Bit ću iskren, pratio sam tog dečka i čak mi ni ove godine nije bio u mislima da ga uopće pozovem, računajući da imamo na toj lijevoj strani odlične igrače. Da imamo igrače na desnoj strani koji mogu pokriti tu stranu kao što su Bašić i Žuvela. No, dečko se nametnuo svojim radom, svojim igrama, ponašanjem. Potpuno je zaslužio moje povjerenje. Ono što ja gledam jest i interakcija između igrača. Vidim i da je zaslužio povjerenje suigrača što je izrazito važno. Koliko god da vam se neki igrač sviđao vi ga nećete staviti u tim ako ga skupina igrača ne prihvaća. Nećete ići protiv momčadi i sebe. Sve to je dio magije trenerskog posla da to osluškuješ.

Kakva je situacija s našim jedinim ljevakom Konstantinom Harkovom?

- Ja mislim da će biti sve u redu. Malo ga još boli kada opali tu loptu no za desetak dana će ta bol potpuno prestati. Vidi se da mu nedostaje utakmica, da mu je glava bila crvena nakon dvije minute što je znak da mu fali kisika. Koliko god je on radio s profesorom Kuterovcem i ostao u Splitu, a ovaj ga je razvaljivao radom, utakmice su nešto posebno. Zato se i rade pripremne utakmice jer to je nešto potpuno drugačije nego kondicijski trening.

Premda je u posljednje dvije pripremne utakmice Hrvatska dvaput pobijedila Italiju, jednom na peterce (15:13) i jednom uvjerljivo (14:10), hrvatski izbornik će reći da tim ishodima ne pridaje pažnju.

- Niti malo ne držim do toga. I te pobjede znaju i zavarati. Mene ne, jer imam puno iskustva. Sjećam se punih tih utakmica u kojima je to izgledalo fenomenalno pa je na natjecanju izgledalo loše. Pa imam iskustvo i da je izgledalo loše u pripremnom razdoblju, i bolje da je tako, pa je poslije bilo bolje. Sjetite se kako smo mi izgledali protiv Amerike pet dana prije odlaska na Olimpijske igre, kao da smo se prvi put skupili. Dakako, meni je bilo jasno da je to uvjetovano teškim radom i nesnosnim vrućinama. Ono što je bilo bitno vidjeti protiv Italije jest da je napravljeno poboljšanje u igri u obrani. To im stalno ponavljam, tri puta dnevno, ja želim samo obranu i to sada izgleda dobro. I da smo izgubili ja bih vam to isto rekao.

Ono što je karakteristično u vaterpolu, više nego u drugim sportovima, jest da vi puno sparirate s izravnim konkurentima.

- To ste u pravu i to je jedna od mnogih stupidnosti ljudi koji vode naš sport. Pokušavamo već dugo. Ne znam koliko puta sam već to govorio. Napravite taj ždrijeb šest mjeseci ili godinu ranije, a ništa vas u tome ne koči. Da mi treneri možemo napraviti plan i program, da ne igram s Crnom Gorom pripremnu utakmicu a potom i važnu utakmicu u skupini Svjetskog prvenstva. A takve utakmice morate dogovoriti znatno ranije, morate rezervirati hotele i slično. Onda se tu igraš skrivača, lažeš samog sebe, zbog toga što oni ne mogu shvatiti. Zamislite da nogomet napravi takvo što, da imaju ždrijeb u travnju za Svjetsko prvenstvo u lipnju. Kod nas to postaje normalno, nažalost.