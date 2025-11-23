Trumpova suradnica izazvala nevjericu: 'Sjedila sam do Cristiana Ronalda. Nisam imala pojma tko je on'

Brooke Rollins, Trumpova ministrica poljoprivrede, našla se u središtu pozornosti nakon što je na Instagramu iskreno opisala svoje iskustvo s nedavne gala večere u Washingtonu. Kada je zauzela svoje mjesto za stolom, primijetila je karticu s imenom na kojoj je jednostavno pisalo "Gospodin Ronaldo", što ju je ostavilo potpuno zbunjenom jer nije mogla dokučiti o kome se radi. Nekoliko minuta kasnije, do nje je sjeo visok muškarac širokog osmijeha koji je zračio radošću, a društvo mu je pravila zaručnica Georgina Rodriguez. Iako je Cristiano Ronaldo globalna ikona sa stotinama milijuna pratitelja, Rollins je priznala da ga u prvom trenutku uopće nije prepoznala, što je kasnije izazvalo lavinu reakcija njezine vlastite djece koja nisu mogla vjerovati majčinom neznanju o identitetu osobe koja sjedi do nje.

U svojoj objavi na društvenim mrežama, Rollins je prepričala kako su joj djeca, vidno osramoćena njezinim propustom, objasnila da sjedi pokraj osobe koja ima više pratitelja na Instagramu nego itko drugi na svijetu. Unatoč početnoj neugodnosti, Rollins i Ronaldo brzo su pronašli zajednički jezik te su, prema njezinim riječima, postali "brzi prijatelji" i osvojili nagradu za najzabavniji stol večeri. Pohvalila je portugalskog nogometaša i njegovu partnericu zbog njihove dobrote, poniznosti i "svjetlosti kojom su ispunili prostoriju", istaknuvši kako su dijelili smijeh i patriotizam prema svojim domovinama. Ipak, u šali je dodala kako i dalje smatra da je američki nogomet bolji sport, no susret je opisala kao pravi blagoslov u povijesnom trenutku za administraciju.

Sam Donald Trump iskoristio je priliku tijekom svog govora kako bi se našalio na račun vlastitog odnosa sa sinom Barronom, koji je veliki obožavatelj portugalskog napadača. Američki predsjednik je istaknuo kako je Barron imao priliku upoznati svog idola te da sada vjerojatno malo više poštuje svog oca samo zbog činjenice da mu je omogućio taj susret. Ronaldo, koji trenutno nastupa za saudijski Al-Nassr, kasnije se putem društvenih mreža zahvalio Trumpu i Prvoj dami na pozivu i toploj dobrodošlici, naglasivši spremnost da inspirira nove generacije na izgradnju budućnosti temeljene na hrabrosti i miru.

Ovaj posjet Bijeloj kući imao je posebnu težinu jer je označio prvi javni dolazak Cristiana Ronalda na američko tlo nakon gotovo desetljeća izbivanja. Portugalska zvijezda stigla je kao dio delegacije iz Saudijske Arabije koju je predvodio prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, što je izazvalo i određene kontroverze među kritičarima. Ronaldovo dugogodišnje izbjegavanje Sjedinjenih Američkih Država bilo je izravno povezano s optužbama za silovanje koje je protiv njega 2017. godine iznijela Kathryn Mayorga, tvrdeći da se incident dogodio u Las Vegasu 2009. godine. Iako je Ronaldo te optužbe oštro poricao, a slučaj je na kraju odbačen 2022. godine zbog nepravilnosti u postupanju tužiteljstva, nogometaš je godinama izbjegavao putovanja preko Atlantika kako bi spriječio moguće pravne komplikacije ili privođenja.