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TONY POPOVIC

Tri puta trebao preuzeti Hajduk, sinovi mu igrali u Hrvatskoj, a do noćas je bio najveći australski gubitnik: Sada ga svi slave

FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey
Foto: Anne-Marie Sorvin/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
14.06.2026.
u 10:19

Najbliže klupi Hajduka bio je 2024. kada mu je istekao ugovor s Melbourne Victoryjem, ali su se bijeli odlučili za Gennara Gattusa

Nogometna reprezentacija Australije priredila je, uz Katar, najveće iznenađenje dosadašnjeg tijeka Svjetskog prvenstva kada je jutros s 2:0 svladala favoriziranu Tursku. Bila je to utakmica u kojoj je europska reprezentacija dominirala posjedom, ali su Asutralci bili ti koji su zabijali golove. Strijelci su bili Nestory Irankunda u 27. i Connor Metcalfe. Nakon te pobjede, u fokus javnosti ušao je tvorac ovog iznenađenja Tony Popovic.

52-godišnji australski izbornik na kormilo reprezentacije stigao je na kormilo u jesen 2024. nakon katastrofalnog starta u kavlifikacijama za Mundijal. Popovic je stigao na klupu, odveo Australiju na Svjetsko prvenstvo i sada priredio veliko iznenađenje nakon kojeg je preko noći postao jedna od najvećih zvijezda u zemlji. Njegova trenerska priča do sada je bila vrlo zanimljiva.

Raspukla se zastava

Popovic ima hrvatske korijene, njegovi roditelji Rada i Bratislav emigrirali su u Australiju upravo iz Hrvatske, a njegovi sinovi Gabriel i Kristian igrali su i u novom hrvatskom prvoligašu Rudešu. Njega se čak tri puta povezivalo s klupom splitskog Hajduka - 2015., 2021., a najbliže je bio 2024. kada mu je istekao ugovor s Melbourne Victoryjem, ali su se bijeli odlučili za Gennara Gattusa.

Zanimljivo je kako je čak pet puta vodio momčadi u finalu australskog prvenstva ( tri put Western Sydney Wandererse, Peth Glory i Melborune Victory), ali nijednom nije osvojio naslov. S pet poraza u finalu australskog prvenstva rekorder je u tom pogledu. Osvojio je zato dva naslova Premiera, nagradu za najbolju momčad prvog dijela sezone, prije doigravanja. 

Najveći uspjeh u trenerskoj karijeri mu je naslov u azijskoj Ligi prvaka 2014. s klubom iz Sydneyja. Dva puta se okušao u europskom nogometu - 2017. u turskom Karabuksporu i grčkom Xanthiju u sezoni 2020./21.

Kao igrač, najpoznatiji je po vremenu provedenom u engleskom Crystal Palaceu. U londosnkom klubu proveo je pet godina, odigrao 140 utakmica i postao kapetan momčadi u Premier ligi. Za australsku reprezentaciju odigrao je 59 utakmica i zabio osam golova, a igrao je i na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj.


Ključne riječi
Hajduk SP 2026. Australska nogometna reprezentacija Tony Popovic

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